Торобай Зулпукаров, депутат ЖК от фракции СДПК: «Коалиционное правительство становится зависимым»

Т. Зулпукаров: При оценке работы правительства экономические показатели должны быть основным критерием.

- Господин Торобай, кажется, сложилось нехорошее обстоятельство вокруг правительства. Что скажете?

- Правительство сегодня не отмалчивается по вопросам, которые поднимаются общественностью, депутатской комиссией. Есть реакция. Многие руководители уходят с должностей. Абылгазиев не назначал своего свояка на должность, несмотря на это, последний ушел с должности. Снят с должности и сын свояка. Вопрос отставки правительства мы вполне можем поднять при рассмотрении выполнения бюджета. Какова доходная часть бюджета, каковы поставленные планы?. При оценке работы правительства экономические показатели должны быть основным критерием.

- Даже если правительство не уйдет в полном составе, после таких скандалов должны же уйти некоторые министры?

- Сами знаете, коалиционное правительство бывает слабым. Другими словами, оно зависимо. Когда какое-то министерство подвергается критике со стороны общественности и возникает вопрос отставки, лидеры фракций всматриваются в реакцию депутатов. Потому что большинство этих должностей распределены между фракциями. Тяжело добиться стабильной работы коалиционного правительства. Если по Основному закону какая-то партия не получила большинство голосов, то группа депутатов формирует коалицию, а коалиционное большинство определяет кандидатуру премьер-министра. Утверждает программу, структуру. Поэтому, чтобы было стабильное правительство, какая-либо партия должна получить большинство голосов.

Источник: газета «Азия news» №20 от 23.05.2019 / стр. 10