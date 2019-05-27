Торобай Зулпукаров, депутат ЖК от фракции СДПК: «Коалиционное правительство становится зависимым»

Т. Зулпукаров: При оценке работы правительства экономические показатели должны быть основным критерием.
- Господин Торобай, кажется, сложилось нехорошее обстоятельство вокруг правительства. Что скажете?
- Правительство сегодня не отмалчивается по вопросам, которые поднимаются общественностью, депутатской комиссией. Есть реакция. Многие руководители уходят с должностей. Абылгазиев не назначал своего свояка на должность, несмотря на это, последний ушел с должности. Снят с должности и сын свояка. Вопрос отставки правительства мы вполне можем поднять при рассмотрении выполнения бюджета. Какова доходная часть бюджета, каковы поставленные планы?. При оценке работы правительства экономические показатели должны быть основным критерием.
- Даже если правительство не уйдет в полном составе, после таких скандалов должны же уйти некоторые министры?
- Сами знаете, коалиционное правительство бывает слабым. Другими словами, оно зависимо. Когда какое-то министерство подвергается критике со стороны общественности и возникает вопрос отставки, лидеры фракций всматриваются в реакцию депутатов. Потому что большинство этих должностей распределены между фракциями. Тяжело добиться стабильной работы коалиционного правительства. Если по Основному закону какая-то партия не получила большинство голосов, то группа депутатов формирует коалицию, а коалиционное большинство определяет кандидатуру премьер-министра. Утверждает программу, структуру. Поэтому, чтобы было стабильное правительство, какая-либо партия должна получить большинство голосов.
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