“Буря” негодования и “масса” разочарования как итог деятельности Абылгазиева

Бишкек, “Саясат.kg”. Общественный деятель Расул Умбеталиев об инициативах правительства Абылгазиева, вызвавшие возмущения у простых граждан...

Председателем кабинета министров КР Мухаммедкалый Абылгазиев “находится” более года и многие помнят, как он стал главой правительства и за это его “не ценят и не уважают”. И каждые намерения, предложения и решения исполнительной власти воспринимаются с несогласием и недоверием, а объяснения и оправдания с большими опозданиями, которые вызывают только негодования и возмущения и у депутатов ЖК КР и в целом у гражданского общества и остаются “темными пятнами” в деятельности как премьера, так и министров в целом.

Новый глава правительства включил в состав исполнительного органа бывших чиновников с нулевой эффективностью и целесообразностью и это вызвало “бурю” негодования и “массу” разочарования депутатов ЖК КР и простого народа.

11 июня 2018 г. премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предложил рассмотреть возможность создания пешеходных улиц в городах Бишкек и Ош, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР. 14 июня 2018 г. на заседании парламента глава правительства заявил об инициативе по открытию спец. счета для избавления от долгов.

22 июня 2018 г. Премьер-министр подписал постановление об открытии отдельного депозитного счета для накопления денежных средств, куда бы доброжелатели перечисляли деньги на выплату внешнего долга. Эта идея вызвала у простого народа недовольство возмущение, как брать кредиты и их неэффективно “разбрасывать”, а как возвращать долговые обязательства, то ответственность автоматически ложится на граждан страны. Эти намерения предпринимались прежними правительствами, но ни копейки не смогли собрать. Один депутат ЖК КР, который стесняется, что его коллеги ездят в маршрутках, обещал 10 “лямов”, но так и не выполнил свое клятвенное обязательство.

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев 5 (пять) раз продлевал сроки пересмотра условия стратегического соглашения с “Центеррой”, подписанного бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым 11 сентября 2017 г.

27 июля 2018 г. правительство вынесло на общественное обсуждение проект «Об утверждении правил идентификации мобильных устройств связи на территории КР”. Согласно документу, каждый раз при смене номера SIM-карты мобильного оператора, владелец мобильника должен заплатить государству 100 сомов за регистрацию, если телефон не был зарегистрирован ранее. При этом проект постановления четко указывает, что будет жесткая привязка IMEI-кода телефона к коду SIM-карты, и будет требоваться перерегистрация при смене SIM-карты.

Мухаммедкалый Абылгазиев предложил рассмотреть необходимость пересмотра тарифов за услуги по обеспечению питьевой водой, чтобы улучшить систему водоснабжения. Расчеты в правительстве по повышению тарифов за холодную воду гражданскому обществу не представили.

Правительство, в лице министра экономики планировало повышение налога с продаж с 2% до 5% для тех, кто, принимает оплаты за товары и услуги наличными. И эта мера направлена на увеличения доли безналичных денег в банках.

Кабинетом министров приняты постановления о штрафах за плевки, об увеличении штрафов за неправильную парковку автомашин и за нарушения правил дорожного движения. Но ни один “плеватель” не наказан, принудительную эвакуацию автомобилей превратили в коррупционную “схему”. Из-за массовых выступлений водителей легковушек, правительство пересматривает возможность уменьшения оплаты, за несоблюдение ПДД.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 7 сентября 2018 г. подписал постановление “Об утверждении условий труда…” согласно, которой “Демонстрантам пластических поз, участвующим в проведении учебных занятий, оплата производится за позирование без одежды или в сложной позе в размере 200 сомов в час, а в одежде 100 сомов в час. При этом отмечается, что теперь найти демонстрантов обнаженной натуры, наверное, будет легче, ведь оплата повысилась вдвое.

Пресс-служба главы правительства, буквально в течении одной недели “опозорилась” дважды по распространению недостоверной информации о семейной обстановке своего “босса”.

15 мая 2019 г. пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев сообщил, что “Мы подтверждаем, что руководитель секретариата международной организации “Открытое правительство” Иманкадыр Рысалиев приходится бажа (свояк) премьер-министру.

17 мая 2019 г. пресс-служба правительства сделала заявление: “Что касается сообщений о родственных и даже “клане” премьер-министра, то ни один из них не подтверждается и не подтвердится, потому что не имеют под собой никаких оснований.

Пресс-служба председателя кабинета министров 21 мая 2019 г. распространила информацию о близких родственниках премьера, сообщив, что все его дети учатся в Кыргызстане. Младшая дочь Абылгазиева Саадат учится в международном университете “Ала-Тоо”.

22 мая 2019 г. пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев заявил, что “вчера была допущена неточность о месте обучения младшей дочери Мухаммедкалыя Абылгазиева. Она учится в американском колледже “Diablo Valley”.

Правительство рассыпается на глазах. Премьер-министр предпринимает отчаянные и конвульсивные “движение” по сохранению кресла, при этом отстраняя от должностей “близких и верных” соратников с нулевой репутацией.

Наверное, эти запоздалые действия и решения главы главного исполнительного органа и его “потрепанной” команды, не сохранят безопасность кабмина, в ближайшим будущем. Механизм на “самоуничтожение” уже запущен и на “спусковой курок” нажал сам кабинет министров.

Р.Умбеталиев, общественный деятель