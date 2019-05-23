"Президент не стоял в стороне при назначении Рысалиева на должность"

В интервью радио "Марал" политик Ишенбай Кадырбеков отметил, что экс-руководитель секретариата проекта "Открытое Правительство" Иманкадыр Рысалиев был одним из фаворитов во времена двух прошлых президентов.
"Рысалиев во времена первого президента Аскара Акаева был его пресс-секретарем. Во времена Курманбека Бакиева тоже работал на высокопоставленных должностях. Рысалиев непростой человек, он не тонет и умеет найти подход к любой власти", - сказал Кадырбеков
Он напомнил, что премьер-министром Мухаммедкалыя Абылгазиева предложил президент Сооронбай Жээнбеков, из чего следует, что влияние главы государства на политику премьер-министра большое.
"Поэтому прежде чем назначить кадры на должности, Абылгазиев советуется с президентом. Он стал не вмешивающимся в политику техническим премьер-министром, отдав политику аппарату президента. Значит, при назначении Рысалиева президент не стоял в сторонке. Я не говорил бы этих слов, не будь Рысалиев близок к Акаеву и Бакиеву. Так что надо рассматривать и этот аспект", - резюмировал политик.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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