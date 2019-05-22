О связах Иманкадыра Рысалиева с премьер-министром, и других родственниках

Скандал вокруг дочерней компании ОАО «Кыргызтелеком» (где большая часть принадлежит государству) – ОсОО «КТ-Мобайл» открыл для публики родственные связи Иманкадыра Рысалиева с премьер-министром Мухамметкалыем Абылгазиевым.

В частности, СМИ и пользователи социальных сетей утверждают, что они женаты на сестрах, то есть они являются свояками или бажа (на кырг.). В сообщении также утверждается, что премьер оказывает поддержку родственникам.

Бажа или не бажа?

На сайте ГРС есть инструмент, который позволяет искать родственников. Забивая фамилию и имя отца в соответствующие ячейки мы смогли найти дочку Иманкадыра Рысалиева.

Сайфуна Рысалиева имеет отношение к двум фирмам. Первая это ОсОО «Топагро». Вторая – Филиал общественного фонда «Эргэнэ» Europa Donna Ergene (Европа Донна Эргэнэ). В общественой организации дочка Иманкадыра Рысалиева является директором, а учредителем та самая Таалайгуль Сабырбекова, которая упоминается в вышеуказанной схеме родственников премьера.

По некоторым данным, супруге Иманкадыра Рысалиева. В телефонной беседе Таалайгуль Сабырбекова подтвердила, что является супругой Рысалиева, а Сайфуна – ее дочь. При этом отметила, что на сегодняшний день Сайфуна уже не директор филиала ОФ «Эргэнэ» Europa Donna Ergene (Европа Донна Эргэнэ).

Связь Рысалиева Иманкадыра с Таалайгуль Сабырбековой и с их детьми можно отследить через социальные сети.

Проверка друзей семьи Рысалиевых и Сабырбековых вывела нас в Facebook на аккаунт жены премьер-министра Мухамметкалыя Абылгазиева. На одной фотографии хозяйка профиля разместила семейное фото с премьером, а на второй сидит в окружении своих сестер и матери (в том числе на фотографии и жена Иманкадыра Рысалиева – Таалайгуль Сабырбекова).

Это доказывает, что Иманкадыр Рысалиев и Мухамметкалый Абылгазиев, действительно, являются свояками. Они женаты на двух родных сестрах.

Ништяки от премьер-министра

Второе утверждение касается общественного фонда «Эргэнэ», принадлежащей Таалайгуль Сабырбековой. Чем занимается фонд? Вот что указано на сайте организации: «Организация занимается приоритетными решениями вопросов здравоохранения путем повышения осведомленности лиц, принимающих решения, привлечения к работе международных организаций, вовлечения гражданского сектора и населения. Организация активно занимается просвещением населения республики о важности правильного питания, профилактики заболеваний и оказания паллиативной помощи». Общественный фонд основан 3 января 2006 года.

В соцсетях утверждают, что фонд получил два транша от правительства – один в 1 миллион 500 тысяч сомов, второй – 300 тысяч сомов.

Информации о получении 1,5 млн на сайте «Открытый бюджет» нет. Портал дает сведения о получении фондом лишь 300 тысяч сомов. Но несмотря на программу цифровизации страны и усилиям руководства страны по открытию данных, интернет-портал казначества КР не дает полной информации по налоговым и иным отчислениям. Но мы видим, что данный транш был осуществлен распоряжением премьер-министра №732 от 12 декабря 2018 года.

Отметим, что Мухаммедкалый Абылгазиев назначен на должность премьер-министра в апреле того же года. Организация, которая существует больше 12 лет, только при Абылгазиеве получила финансовую поддержку из госбюджета.

Данных о пожертвовании им государственных денег в сумме 1,5 млн сомов на портале «Открытый бюджет» не отражены. В отчете по благотворительному вечеру самого общественного фонда «Эргэнэ» также нет упоминаний о втором транше правительства.

Имущество родственников

Проверка деклараций близких родственников премьер-министра Мухамметкалыя Абылгазиева ничего не дала. На его жену и двух дочерей не зарегистрировано ни одной коммерческой или некоммерческой организации.

Сам Мухаметкаллый Абылгазиев указал в налоговой адрес проживания : город Бишкек, 8 микрорайоне, 31Б.

До декабря 2017 года квартирой владела некая Абылгазиева Роза Сабырбековна. Можно было бы предположить, что она является супругой премьер-министра. Но близкие к семье люди утверждают, что это не так. Супругу Мухаммедкалыя Абылгазиева зовут иначе – Чолпон Сабырбековна Абазбекова (фамилия по имени дедушки). Известно, что у главы кабмина трое детей – две дочери Ажар и Саадат, а также несовершеннолетний сын.

Роза Абылгазиева не является премьер-министру близким родственником. Кем она приходится главе кабмина, выяснить не удалось. Но квартира, в которой он был прописан, до декабря 2017 года официально была оформлена на нее. Сейчас у этой недвижимости другой владелец.

Информации о близких родственниках Иманкадыра Рысалиева в открытом доступе куда больше. Известно, что его сын Эрназар Иманкадыр уулу до недавнего скандала занимал должность замглавы «КТ-Мобайл». Дочь – Сайфуна Рысалиева связана с двумя компаниями. ОсОО «ТопАгро», судя из новостей, постоянно участвует в различных совещаниях по проблемам экспорта сельскохозяйственной продукции за рубеж. Дочь Рысалиева в ней соучредитель. Несмотря на активную государственную деятельность «ТопАгро», согласно урезанным данным портала «Открытый бюджет», не столь успешна в коммерческом плане. За 2018 год значится уплата лишь 14 тысячи сомов в виде налогов. В соучредителях с дочкой Иманкадыра Рысалиева в базе минюст значится Джакыпова Салтанат Карыпбаевна, а руководителем – Айдаров Медербек Болотбекович.

Упомянутый ранее филиал общественного фонда «Эргэнэ» Europa Donna Ergene (Европа Донна Эргэнэ), где Сайфуна Рысалиева является директором, а ее мама – учредителем, вообще не числится в казначействе в качестве юридического лица. Почему общественный фонд вдруг перестал быть юрлицом, еще предстоит выяснить.

Еще одна фирма привлекла наше внимание. Единственным учредителем и руководителем которой является племянница свояка премьер-министра Рысалиева Карлыгач Жумакадыровна.

Всего за четыре года «Атлас Авиа» получила заказов на сумму более чем в 10 млн сомов. И это цифры не окончательные. Как уже упоминалось выше, «Открытый бюджет» дает не полные данные как по оплаченным в госказну, так и по полученным из бюджета деньгам.