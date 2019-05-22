Конституционная палата сказала, что парламент не вправе заслушивать информацию Верховного суда. Тогда пусть президент тоже не принимает председателя, - депутат

Депутат Алмамбет Шыкмаматов («Ата Мекен») прокомментировал жалобу председателя Верховного суда в адрес Конституционной палаты о том, что депутаты пригласили дать информацию о работе судебной системы.

«Самый святой принцип Конституции — народовластие. А народ осуществляет свою власть через избранный парламент и президента. Доверенность они дали депутатам и президенту», - сказал он 21 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству.

Члены Комитета должны были рассмотреть взаимодействие Жогорку Кенеша с Конституционной палатой Верховного суда. На заседании присутствовал председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров.

По словам А.Шыкмаматова, любые органы власти подотчетны народу, и госорганы отчитываются парламенту, а Верховный суд дает информацию ЖК. «У судебной власти тоже свой основной принцип — независимость. Суды подчиняются только закону. Но ведь информация это другое. Представьте, что мы шестимиллионный народ в сжатой форме. Нас избрал народ, чтобы мы говорили от его имени. Разве суд не может прийти и дать информацию, какую зарплату они получают, сколько дел рассматривается, какие здания у них есть, чего им не хватает, какие реформы нужно произвести», - сказал он.

Поэтому, как он считает, с 2010 по 2018 год этот вопрос не поднимался. «Администрация Атамбаева четко понимала... Тогда открылся бы ящик Пандоры...», - сообщил депутат.

А.Шыкмаматов констатировал факт — президент ведь принимает председателя Верховного суда. «А имеет ли право принимать президент? Конституционная палата сказала, что парламент не вправе заслушивать отчет. Ладно, мы проглотили. Тогда пусть президент тоже не принимает председателя, и не вмешивается в суды. Также нужно думать, что будет, если встанет вопрос о рассмотрении положения отдела судебной реформы и законности Аппарата президента? Там же есть обязанности, они все не соответствуют Конституции. Да, бывает, что депутаты выходят за рамки во время заслушивания информации. Но для этого есть спикер, который пресекает личные вопросы и может отключить микрофон», - отметил он.

ДЕпутат подчеркнул, что у депутатов по-любому есть механизмы задать вопросы судебной власти, если даже с отчетом не придет в ЖК.

АКИpress