Сариев: Скандал с родственниками Абылгазиева - очень серьезный повод уйти в отставку

Есть мнение, что репутация главы кабмина настолько подпорчена, что ему лучше покинуть свой пост

Скандал с родственниками Мухаммедкалыя Абылгазиева - очень серьезная причина для того, чтобы уйти в отставку. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марс Сариев.

- Во всех цивилизованных странах чиновники после таких громких скандалов покидают свой пост, - отметил он. - Но у нас такая практика не развита. Исключение - отставка главы ГКНБ Идриса Кадыркулова. Даже если сейчас Абылгазиев продолжит возглавлять кабмин, его имидж будет сильно подпорчен. Это также связано с экономической ситуацией в стране. Во всяком случае, ему стоит очень серьезно задуматься над тем, чтобы добровольно покинуть свой пост.

Между тем правозащитница Калича Умуралиева полагает, что для отставки премьера есть более существенные причины, нежели родственные связи с назначенными чиновниками.

- Он должен уйти только потому, что в стране нет никаких реформ, - сказала она Vesti.kg. - Аппарат правительства не сокращается, заработные платы работникам бюджетной сферы не повышаются, никто ничего не хочет менять. Когда депутаты слушали отчет правительства, им стоило бы задавать ему конкретные вопросы. Но разбираться в экономике - сложно, а критиковать за то, что он назначает родственников - проще.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в социальных сетях распространились данные о заработной плате руководства и сотрудников «КТ Мобайл» - дочерней компании ОАО «Кыргызтелеком». Согласно этой информации генеральный директор Нурбек Мукамбетов якобы получал в месяц 350 тысяч сомов. Зарплата заместителя гендиректора Эрназара Иманкадыр уулу, если верить документу, составляла 300 тысяч сомов. В свою очередь технический директор компании Николай Дмитриенко якобы получал 290 тысяч сомов.

Позднее коммерческий директор «Кыргызтелекома» сообщил Vesti.kg, что «КТ Мобайл» опровергает информацию, распространяющуюся в Сети.

Также было установлено, что отец Эрназара Иманкадыр уулу - экс-председатель Федерации Профсоюзов Кыргызстана Иманкадыр Рысалиев - приходится свояком (бажа) премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Позже появилась информация о том, что родной брат премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева занимает руководящую должность в Министерстве здравоохранения.

В свою очередь в кабмине не представляют, что в такое непростое время для страны премьер мог заниматься трудоустройством своих близких. Эту слухи назвали чушью. В правительстве уверены, что некие оппоненты с помощью примитивных фейков пытаются дискредитировать Абылгазиева.

Вероника Малышева

Источник - Vesti.kg