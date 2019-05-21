Уши "свояков" торчат из каждого кадрового скандала в Киргизии

За скандальными делами показались уши свояков…

Среди общественности бурно обсуждались заоблачные зарплаты руководства государственной компании "КТ-Мобайл", сформированной при предприятии "Кыргызтелеком". Точнее, гендиректор компании Нурбек Мукамбетов в месяц получал 350 тысяч сомов или 5 тысяч долларов. А зарплата его заместителя Эрназара Рысалиева составляла 300 тысяч сомов. Следом по списку идут технический директор Николай Дмитриенко – 290 тысяч сомов, руководитель проекта Руслан Гайдаров – 140 тысяч, руководительница по роумингу Раушан Белекова – 85 тысяч сомов. Интересно то, что зарплата руководителя "Кыргызтелекома" составляет 30 тысяч сомов. Разве логично то, что руководитель дочерней компании "КТ-Мобайл" получает 5 000 тысяч долларов? Кроме того, долги "Кыргызтелекома" составляют 107 млн сомов, это предприятие, находящееся в банкротном положении.

Основанная в 2018 году компания "КТ-Мобайл" намерена стать вторым государственным оператором мобильной связи и войти на рынок связи.

Заместитель гендиректора "КТ-Мобайл" Эрназар Рысалиев приходится сыном бывшему министру Иманкадыру Рысалиеву, который является свояком главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. После большой шумихи среди общественности глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, мол, не знал, что сын его свояка занимает должность заместителя директора. Посредством пресс-службы он сообщил, что его надо уволить. Побоялся сказать своими устами. Интереснее всего то, что он ничего не знал.

В связи с разразившимся общественным скандалом заместитель руководителя компании Эрназар Рысалиев провел 14 мая пресс-конференцию и утверждал, что самая большая зарплата в компании составляет 157 тысяч сомов, а самая низкая – 18 тысяч сомов. Но он не показал справку о зарплате, штатное расписание или ведомости по премиям. Осталось непонятным – как принимается решение или протоколы акционерного собрания, по каким критериям отбирают гендиректора компании и рядовых сотрудников.

Скандал дошел до Жогорку Кенеша. Депутат Жогорку Кенеша Жанарбек Акаев предложил создать депутатскую комиссию для проверки деятельности руководства компании, которое назначило себе огромные зарплаты, не успев начать работу. По его словам, нужно выяснить – кто стоит за компанией и какие цели он преследует. А депутат Рыскелди Момбеков напомнил, что никто не уделил внимания, когда в свое время поднимался вопрос о дурных делах в "Кыргызтелекоме", раскритиковал правительство за то, что оно не отреагировало на известия о зарплате руководства "КТ Мобайл". Была сформирована комиссия по упомянутому делу. Подождем, какому высокопоставленному чиновнику в итоге достанется…

После критики общественности ушел с работы Эрназар Рысалиев, сын Иманкадыра Рысалиева, который приходится свояком премьеру. Поговаривают, что депутатская комиссия может добиться даже отставки Мукана Абылгазиева. Таким образом, Иманкадыр может погубить свояка Мухаммедкалыя. Как известно, еще один свояк Абылгазиева Эрнис Абакиров работает в качестве аудитора в "Мегакоме".

Источник: газета "Фабула пресс" №16 от 17.05.2019 / стр. 5

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