Равшан Жээнбеков, политик: «Точно знаю, если Атамбаев упустит из рук свою партию, то создаст другую партию и пойдет на выборы»

Р. Жээнбеков - И выиграв, и проиграв, профессиональный политик в Кыргызстане всегда готовится к выборам.

- Министерство юстиции официально зарегистрировало «хозяином» партии СДПК Сагынбека Абдрахманова. Это было ожидаемым событием? Атамбаев был готов быстро упустить из рук партию?

- Спор внутри партии СДПК давно стал одной из историй, активно обсуждаемых в общественном пространстве, средствах массовой информации. Власть хочет отобрать эту партию у Атамбаева, а бывший президент изо всех сил старается не отдавать партию. В любом случае мы должны смотреть на реальность в Кыргызстане. В Кыргызстане партии тесно связаны с человеком. При упоминании об СДПК все люди думают, что СДПК это партия Атамбаева. То, что власть отбирает партию Атамбаева, во-первых, неправильно, не отвечающее политической культуре дело. Во-вторых, стало неверным шагом присоединение государственных организаций к одной из двух сторон внутри этой партии, быстрое проведение заново через регистрацию, внесение изменений в свою базу. Атамбаев – человек, долгое время находящийся в политике. И в качестве бывшего президента многое пережил. Поэтому, раз отбирают партию, Атамбаев сидит в готовности ко всему. Что я сделаю, если отберут партию? Если сохраню, то какой шаг сделаю? Наверняка он готовит ответы на подобные вопросы. Находясь во власти, он сделал много вещей. Очевидно, сегодняшняя власть понимает: у того есть возможность сделать многие вещи в рядах оппозиции, и он сможет сделать их.

- С какой партией может пойти на выборы Атамбаев, упустивший СДПК ? Есть у него самого желание участвовать в выборах? Большим ударом для Атамбаева стало его выведение из партии?

- И выиграв, и проиграв, профессиональный политик в Кыргызстане всегда готовится к выборам. Я тоже как политик готовлюсь к выборам, стараюсь ходить на все выборы. В полной мере уверен, что и Атамбаев готовится к следующим выборам. Он обязательно пойдет на выборы. Другого пути у него нет. Поэтому, если не отнимут его партию, то выступит со своей партией. Я точно знаю, если он не удержит в руках партию, тогда создаст другую партию и выйдет с ней. Думаю, пойдет на договор с другими партиями, готовится выступить союзником. Для Атамбаева это событие не большая трагедия. Если б и мою партию отобрали, то и для меня не стало бы трагедией.

Источник: газета «Жаны ордо» №13 от 19.04.2019/стр.3