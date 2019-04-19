Замира Акбагышева: Сила ШОС и в женщинах

Первая такая масштабная встреча женщин стран — членов ШОС состоялась в мае прошлого года в Пекине по инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

— Второй форум женщин ШОС выработает меры по дальнейшему повышению их роли в политике, экономике, общественной сфере и объединит всех нас во имя мира и прогресса и внесет свою лепту в развитие ШОС, — сказала президент Конгресса женщин КР Замира АКБАГЫШЕВА в начале нашего интервью. — Ради этого и собираемся.



Как у координатора этого масштабного и важного события, времени у лидера кыргызстанских женщин в обрез: на носу форум, который откроется в середине мая, в преддверии встречи глав государств — членов ШОС в Бишкеке. Но Замира Акбагышева выкроила несколько минут из своего плотного графика на интервью “Вечерке”.



— Почему было решено проводить женские форумы в рамках таких глобальных встреч глав государств?



— Первая такая масштабная встреча женщин стран — членов ШОС состоялась в мае прошлого года в Пекине по инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Он предложил такую инициативу, похоже, не случайно. Если численность населения стран — членов ШОС едва ли не половина планеты, то из этой половины пятьдесят процентов представляют женщины. И мы, женщины стран — членов ШОС, очень благодарны Си Цзиньпину за эту инициативу, свидетельствующую о его признании заслуг женщин в сохранении мира и прогресса на земном шаре, в социально–экономическом развитии каждой страны.



Как справедливо говорят в Китае, женщины — это половина неба. Вообще в последние годы во всем мире растут уважение и интерес к женщинам как личностям. Например, на Втором Евразийском форуме женщин, который прошел в конце прошлого года в Санкт–Петербурге, присутствовал президент России Владимир Путин. И его внимание к этому форуму (который хоть и называется Евразийским, но давно перешагнул Евразийский континент, на нем присутствовали две тысячи делегаток из 120 стран мира) тоже о многом говорит. То есть два лидера мировых держав понимают, что роль женщин в развитии стран, в укреплении международных связей да практически во всех сферах жизни просто огромна. И это мы чувствуем, это нас всех вдохновляет.



Что касается предстоящей встречи, то Конгрессу женщин и мне, как ее президенту, было передано право проведения Второго форума женщин стран — членов ШОС еще на первом.



— Форум — это событие мирового, без преувеличения, масштаба, в успешном проведении которого должны быть заинтересованы и власти нашей страны...



— Подготовка идет по плану при поддержке правительства. И от имени женщин конгресса хотим выразить огромную благодарность премьер–министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Сейчас организаторами форума являются правительство и Конгресс женщин Кыргызстана. Основной доклад о положении женщин будет делать вице–премьер–министр Алтынай Омурбекова. Ожидается, что мы услышим и приветствие первых лиц государств, Всекитайской федерации женщин, которая была пионером проведения таких встреч. Надеемся, что свое приветствие участницам пришлет председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. На этом же форуме мы передадим эстафету Пакистану, где пройдет уже Третий женский форум.



— Какие вопросы будут в центре женского внимания?



— Мы определили четыре основные темы — “Женщины за сбалансированное экономическое развитие”, “Женщины за развитие глобальной стратегии здоровья”, “Эпоха цифровизации — равенство возможностей” и “Женщины–предприниматели за расширение сотрудничества и социально–экономического взаимодействия”.



Мы хотим еще раз подчеркнуть, что без вклада женщины нет прогресса в социально–экономическом развитии любого общества, любой страны. Это уже доказано на мировом опыте. А потому хотим акцентировать внимание на том, как увеличить занятость женщин и повысить их конкурентоспособность, рассмотреть лучшие практики и инициативы, действующие в разных странах.



Уже сейчас много желающих из разных стран выступить по проблемам женского здоровья, по защите репродуктивных и сексуальных прав, по охране здоровья работающих женщин.



На мой взгляд, интересные обсуждения ожидаются в секции, которую будет вести Умсун Назарбекова, генеральный директор БЦ “Вефа”, которая сама является успешным бизнесменом, лидером. Речь пойдет о роли женских ассоциаций в развитии малого и среднего предпринимательства, социального и семейного бизнеса. Конечно, мы пригласили и успешных предпринимательниц, чтобы они, как говорится, вживую рассказали о своих успехах и проблемах.



Малый и средний бизнес для женской половины — это очень важный аспект. Мы хотим рассмотреть вопрос и социального предпринимательства как одной из форм преодоления бедности.



И последняя секция так и называется “Эпоха цифровизации — равенство возможностей”. В мире идет стремительная глобализация, и если человек не овладеет этими технологиями, то ему сложнее будет адаптироваться в жизни. Интересные выступления ожидаются от индийской делегации. Индия, как известно, мировой лидер в развитии информационных технологий.



А в нашей стране этот год проходит под эгидой цифровизации. И эта тема созвучна с государственными приоритетами. И, безусловно, что–то новое мы сможем перенять у друзей из разных стран.



— По итогам форума будет принята резолюция?



— Безусловно. Мы отправим ее главам государств — членов ШОС, государств– наблюдателей и стран — партнеров по диалогу.



В работе форума будут участвовать министерства иностранных дел, здравоохранения, экономики, Агентство по информационным технологиям, представители международных организаций, послы стран — членов ШОС, представители регионов и, конечно, активные, целеустремленные кыргызстанки, которые расскажут историю своего успеха. А таких у нас, поверьте, много.



— Сейчас в разных странах проходит обзор Пекинской декларации и Пекинской платформы действий, принятых 25 лет назад на Всемирном форуме женщин. Однако проблема гендерного неравенства остается и даже усложняется. Как изменить ситуацию?



— За последние два года Кыргызстан по 20 с лишним пунктам гендерного развития скатился вниз. При встрече с премьером Абылгазиевым мы просили его, чтобы правительство обратило внимание на вклад женщин в социально–экономическое развитие Кыргызстана. Чтобы усилить вклад, необходимо разработать механизмы и нормативно–правовые документы. В личных беседах, в своих выступлениях все говорят о равенстве возможностей. Но это все уходит в обсуждения, реальных дел в действительности мало.



Будучи на приеме у премьер–министра, мы говорили с ним и о создании в стране грантового фонда для женщин, которые могли бы участвовать в конкурсах и выигрывать гранты на открытие своего дела. Пусть это будут небольшие деньги, но они дадут толчок развитию женского предпринимательства. А женщине — финансовую независимость, уверенность в жизни, что повысит благосостояние семей.



Фонд реально поддержит женщин, а они внесут свою лепту в экономику. В этом можно даже не сомневаться.



Конгресс старается дать женщинам знания по той или иной специальности, привить им бизнес–навыки, объявляем конкурсы, выдаем небольшие гранты. Но очень хотелось бы, чтобы это было на государственном уровне.

Нина НИЧИПОРОВА.

Источник: "Вечерний Бишкек"