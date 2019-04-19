В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине примут участие лидеры 37 стран

Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
«Второй форум «Один пояс, один путь» пройдёт в Пекине 25-27 апреля, он станет главным международным мероприятием в Китае в этом году. В работе форума примут участие 37 лидеров государств и правительств», — говорится в сообщении.
Он также отметил, что в форуме планируют принять участие директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Источник: РИА Новости
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