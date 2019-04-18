Эркин Каимов, пресс-секретарь предприятия «Кыргызские железные дороги»: «Кыргызские железные дороги» не будут проданы России»

По каким направлениям будем сотрудничать?
-В некоторых средствах массовой информации говорилось о том, что предприятие «Кыргызские железные дороги» будет продано России. Среди народа ходят различные слухи…
- Не соответствует действительности информация о том, что «Кыргызские железные дороги» будут проданы России. Потому что предприятие «Кыргызские железные дороги» является государственным. А с российскими железными дорогами был подписан меморандум о сотрудничестве, не более. По каким направлениям будем сотрудничать? В меморандуме есть особые пункты, где все указано. В вопросах приобретения вагонов и тепловозов.
Что касается проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, то тут будет только сотрудничество. Закон не позволяет взять и продать российским железным дорогам государственное предприятие. Эта информация не соответствует действительности. Намерены сотрудничать с нами по некоторым пунктам, как партнеры. Наше руководство уже побывало в России и провело переговоры с руководством российских железных дорог. Недавно, во время визита президента России, наше руководство и руководство российских железных дорог подписали меморандум. Теперь начинается работа в этом направлении.
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