Эркин Каимов, пресс-секретарь предприятия «Кыргызские железные дороги»: «Кыргызские железные дороги» не будут проданы России»

По каким направлениям будем сотрудничать?

-В некоторых средствах массовой информации говорилось о том, что предприятие «Кыргызские железные дороги» будет продано России. Среди народа ходят различные слухи…

- Не соответствует действительности информация о том, что «Кыргызские железные дороги» будут проданы России. Потому что предприятие «Кыргызские железные дороги» является государственным. А с российскими железными дорогами был подписан меморандум о сотрудничестве, не более. По каким направлениям будем сотрудничать? В меморандуме есть особые пункты, где все указано. В вопросах приобретения вагонов и тепловозов.

Что касается проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, то тут будет только сотрудничество. Закон не позволяет взять и продать российским железным дорогам государственное предприятие. Эта информация не соответствует действительности. Намерены сотрудничать с нами по некоторым пунктам, как партнеры. Наше руководство уже побывало в России и провело переговоры с руководством российских железных дорог. Недавно, во время визита президента России, наше руководство и руководство российских железных дорог подписали меморандум. Теперь начинается работа в этом направлении.

Источник: газета «Азия news» №15 от 18.04.2019 / стр. 13