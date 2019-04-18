По его словам, указанное движение прекратило свою деятельность.
"С Асылбеком Жээнбековым мы знакомы давно, однако он не имеет отношения к движению "СДПК без Атамбаева", - заявил на пресс-конференции сегодня, 18 апреля, позиционирующий себя новым председателем СДПК Сагынбек Абдрахманов.
По его словам, указанное движение прекратило свою деятельность. "Это движение вышло из СДПК. Парламентская коалиция на нашей стороне", - заявил он.
Представившийся юристом СДПК Муратбек Жапаров заявил, что эпоха Атамбаева завершилась. "Сейчас новый законный председатель СДПК – это Сагынбек Абдрахманов. Есть соответствующее решение Минюста", - сказал Жапаров.
Источник: super.kg, gezitter. org
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