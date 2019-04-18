Оспаривающий СДПК у Атамбаева Абдрахманов: "Мы давно знакомы с Асылбеком Жээнбековым"

По его словам, указанное движение прекратило свою деятельность.



"С Асылбеком Жээнбековым мы знакомы давно, однако он не имеет отношения к движению "СДПК без Атамбаева", - заявил на пресс-конференции сегодня, 18 апреля, позиционирующий себя новым председателем СДПК Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, указанное движение прекратило свою деятельность. "Это движение вышло из СДПК. Парламентская коалиция на нашей стороне", - заявил он.

Представившийся юристом СДПК Муратбек Жапаров заявил, что эпоха Атамбаева завершилась. "Сейчас новый законный председатель СДПК – это Сагынбек Абдрахманов. Есть соответствующее решение Минюста", - сказал Жапаров.

Источник: super.kg, gezitter. org