Как пилили деньги, выделенные на реконструкцию Исторического музея?

Все помнят, как экс-президент КР Алмазбек Атамбаев с гордостью внес реконструкцию Исторического музея в свои достижения при его правлении.

Но позже депутаты, по итогам выездного заседания в мае 2018 года заявили, что средства были использованы нерационально. Они также заявили, что ремонт был оценен дорого, а подрядчики отбирались незаконно.



После этого ГКНБ начал проверку расходов на реконструкцию Исторического музея, по итогам которой и было возбуждено уголовное дело.



Государственные органы в свою очередь заявили, что реконструкция музея проведена согласно международным стандартам и что неправильно мерить искусство деньгами.



17 апреля на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту, отвечая на вопрос депутата Алмамбета Шыкмаматова о том, что с уголовным делом по Историческому музею, генпрокурор Откурбек Жамшитов ответил, что по этому делу обвинения предъявлены шести бывшим чиновникам.



Генпрокурор также сказал, что дела о коррупции при реконструкции музея и ипподрома в Чолпон-Ате объединены, и в качестве обвиняемых по статье 303 (коррупция) старого УК привлекаются Сапар Исаков, Алмаз Абдыкаров, Улукбек Матисаков, Мира Карыбаева, Шайбек Атамбеков и Айдарбек Мендеев.



Согласно данным Генпрокуратуры, общий ущерб от незаконных действий по этому делу составил 247 миллионов сомов – 101,6 миллиона от реконструкции музея и 145,9 миллиона – от ремонта ипподрома.



Ниже хотелось бы показать то, как обстояло дело с реконструкцией Исторического музея.



Итак, в 2014 году тогдашний президент КР А.Атамбаев и президент Турции Эрдоган договорились о выделении турецкой стороной 15 млн. долларов США в виде гранта на реконструкцию Исторического музея. Из этих средств 10 млн. должно было пойти на реконструкцию внутренней части музея, а 5 млн. долларов на внешнюю (фасад и благоустройство прилегающей территории).



В конце марта 2015 года тогдашний премьер-министр Дж.Оторбаев дал поручение госорганам провести реконструкцию музея за счет средств турецкой стороны, непосредственно выступала от них ТИКА. Далее соглашение было закреплено уже на бумаге.



Стоит обратить внимание на тот факт, что Администрация президента Атамбаева поставила условие, что реконструкция должна быть завершена до окончания его срока, то есть в конце 2017 года. На это турецкая сторона ответила отказом, и заявила, что реконструкция будет проводиться согласно плану – в течении 3 лет.



Из-за отказа турецкой стороны, уже другой премьер-министр Темир Сариев дал поручение Минфину изыскать средства на завершение строительных работ музея, при этом Госстрой стало ответственным за все работы по музею.



Вслед за этим распоряжением правительства из республиканского бюджета было выделено Госстрой 1 569 447 114 сом, из которых 700 млн сом на капремонт музея, а 869 447 114 сом на приобретение оборудование для музея.



И согласно аудиту Счетной палаты было выявлено, что Департамент жилищно-гражданского строительства (ДЖГС) в нарушении закона о госзакупках, не определив объемы работ, суммы и сроков выполнения работ заключил с ОсОО «СМУ-3» различные договора.



Один договор был заключен на проведение ремонтных работ на сумму 690 500 00 сом, а также дополнительное соглашение на приобретение оборудования для музея на сумму – 859 447 114 сом. Кроме того ДЖГС перечислил авансом 1 520 309 404 сом «СМУ-3» без каких-либо гарантийных обеспечений авансового платежа.



Более того, не имея договора о поставке музейного оборудования и не имея решения «СМУ-3» заключило самовольно договор с немецкой фирмой «Райер» о поставке музейного оборудования на сумму 8 890 321 млн. евро или 682 776 653 сом.



А дальше как обычно, при проверке были выявлены необоснованные завышения цен на оборудование. Немецкая компания сама определила цена поставляемого оборудования, вследствие чего в музей были доставлены экспонаты не соответствующие общей концепции музея на сумму 55 593 772 млн. евро. Из-за того, что «СМУ-3» заключило договор с немецкой компанией в иностранной валюте и из-за увеличения курса Евро, курсовая разница составила 44 311 428 сом.

Кроме того, остаток средств, хранившийся на счете «СМУ-3» в размере 8 420 983 сом был наложен арест.



В итоге получилось, что общий ущерб государству составил 101 690 800 сом.



По этому делу, как было указано выше, обвиняются — Сапар Исаков, Алмаз Абдыкаров, Улукбек Матисаков, Мира Карыбаева, Шайбек Атамбеков и Айдарбек Мендеев, которые также обвиняются по реконструкции ипподром в Чолпон–Ате.



И получилось, что из-за амбиций и прихоти одного человека отношения с турецкой стороной были испорчены, а государству причинен колоссальный ущерб.

Источник: Чалкан