Адиль Турдукулов: Настоящие "эсдэки" будут участвовать в выборах 2020 года

Сегодня, 18 апреля, Минюст внес изменения в регистрационные документы Социал-демократической партии Кыргызстана.

В электронной базе в графе "имя руководителя" вместо имени Атамбаева Алмазбека Шаршеновича появилось имя Абдрахманова Сагынбека Уметалиевича.

Член СДПК Адиль Турдукулов прокомментировал Kaktus.media произошедшее. По его мнению, Министерство юстиции не имело никаких юридических обоснований для каких-либо изменений в базе старейшей партии.

"Даже с учетом того, что прошлый состав политсовета был бы легитимным, должно было произойти голосование по изменению руководящего состава партии, которое должно быть протокольно зафиксировано на съезде партий. Никто из предыдущего совета, даже инициировавший фейк-съезд Иса Омуркулов не пришел на шоу в Кыргыздрамтеатре (речь идет о съезде "СДПК без Атамбаева" 3 апреля, где председателем партии СДПК сделали Абдрахманова. - Прим. Kaktus.media). Поэтому руководство Минюста идет на серьезное нарушение закона, за которое будет отвечать в скором будущем", - считает Турдукулов.

Он полагает, что "рейдерский захват партии не остановит Атамбаева и других членов настоящей партии СДПК".

По его словам, происходит попытка выставить бывшего президента вне легитимного поля, что вынудит нас выйти на улицу и делает актуальным митинг-марш настоящего СДПК, намеченный на июнь.

Если даже заберут с нарушениями партию, это не изменит наши планы участвовать на парламентских выборах под другим брендом, но зато настоящими "эсдэками".

Он также убежден, что Сагынбек Абдрахманов не смог бы добиться своего без поддержки в высших политических кругах. По словам Турдукулова, все это делается под прямым руководством и финансовым сопровождением высшего политического руководства.

"Цель - ослабить и дискредитировать бывшего президента. Вынудить его плюнуть на все и выехать из страны. Ни одна из этих задач не будет решена, а только еще больше радикализирует часть общества с учетом не очень хорошей социально-политической ситуации в стране", - высказался Адиль Турдукулов.

По его мнению, у СДПК есть два пути. Первый - это участие и победа на выборах с последующим формированием независимого от президента правительства. Второй - упор на митинги и другие формы протеста.

"К сожалению, власть вынуждает нас пойти по второму пути", - заключил он.



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