Ирина Карамушкина: Неужели на одни весы поставили Атамбаева и Абдрахманова?

Сегодня, 18 апреля, Минюст внес изменения в регистрационные документы Социал-демократической партии Кыргызстана.

В электронной базе в графе "имя руководителя" вместо имени Атамбаева Алмазбека Шаршеновича появилось имя Абдрахманова Сагынбека Уметалиевича.

Редакция Kaktus.media обратилась к депутату Жогорку Кенеша из фракции СДПК Ирине Карамушкиной за комментарием.

- Я вот только услышала, что партию перерегистрировали.

Для начала хочу сказать, что у меня есть официальный ответ Минюста, что движение "СДПК без Атамбаева", которое проводило всякие съезды, не имеет никакой юридической основы.

В этом ответе Минюста говорится, что регистрацию это движение не прошло, то есть Абдрахманов - обыкновенный гражданин, который не зарегистрировал, что своим движением хотел снять Атамбаева с председательства. Все изначально идет с нарушениями устава и закона о политических партиях. Эти нарушения привели к тому, что Минюст втихаря провел перерегистрацию партии на Абдрахманова.

В этом власть расписалась в своей слабости, они не могут оппонировать Атамбаеву и политсовету законной партии СДПК в законном русле. И они решили сделать это тупо и цинично силой, имея у себя сейчас рычаги давления. Я уверена, что они заставили Минюст перерегистрировать.

Я обратилась сейчас в Минюст, пусть они покажут, на основании какого закона они провели эту перерегистрацию. После нашего съезда в Минюст был отправлены документы, предупреждающие орган, что партия провела съезд, избрала новый политсовет, партия продолжает работать в официальном русле дальше и не разрешает никакие перерегистрации.

Это проигрыш власти. Самое страшное, здесь не то, что они забрали партию у Атамбаева, а то, что сделали это, нарушая законы. В дальнейшем это будет мертвая партия. Руководителем поставили Сагынбека Абдрахманова. Какие его достижения перед родиной и страной? Неужели на одни весы поставили Атамбаева, несмотря на его минусы и какие-то плюсы, и Абдрахманова.





Атамбаев был авангардом во время событий в 2005 и 2010 годах, когда рушились клановые и коррупционные режимы. Теперь взять этого человека и так вот с партией кинуть. Они не нас оскорбили, а опозорились. Сегодня я обратилась к Сооронбаю Шариповичу и напомнила, что в первую очередь благодаря доверию Атамбаева и партии, и народа, который в последствии поддержал партию, он стал президентом. Наши депутаты получили мандаты тоже по такой же схеме из-за доверия народа Атамбаеву и партии.

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