Чыныбай Турсунбеков: Атамбаев и партийцы просто так партию не отдадут

Депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков о перерегистрации СДПК на Сагынбека Абдрахманова узнал от Kaktus.media.

"Партию перерегистрировали? Так быстро", - удивился Турсунбеков.

На вопрос, как удалось Сагынбекову так быстро это сделать, нардеп ответил: "И так все понятно. Чтобы разрешение получить, регистрацию пройти у нас, непросто. Я сам сталкивался с этим. Удивляюсь способностям Абдрахманова. Не только Атамбаев, но и все партийцы, которые там остались рядом с Атамбаевым, просто так не отдадут эту партию. Конечно, это приведет к судебным разбирательствам".

Напомним, что 6 апреля прошел съезд, где был избран новый политсовет партии, а также избраны новые заместители председателя партии Алмазбека Атамбаева. 12 апреля эта часть СДПК подала документы на перерегистрацию в Минюст.

В это же время члены движения "СДПК без Атамбаева" намеревались перерегистрировать партию. Сегодня стало известно, что Министерство юстиции внесло изменения в электронной базе данных юридических лиц - в профайле Социал-демократической партии Кыргызстана в графе "имя руководителя" вместо имени Атамбаева Алмазбека Шаршеновича появилось имя Абдрахманова Сагынбека Уметалиевича.

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