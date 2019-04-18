Официальным лидером СДПК стал Сагынбек Абдырахманов

Минюст зарегистрировал партию с новым руководителем и новым адресом
Министерство юстиции провело перерегистрацию партии СДПК - теперь официальным руководителем «социал-демократов» стал Сагынбек Абдырахманов. Об этом на пленарном заседании ЖК сообщила депутат Ирина Карамушкина.
- Что происходит в нашей стране? - возмутилась она. - Как Минюст смог провести регистрацию людей, которые пришли с улицы? Кто такой Абдырахманов? Я узнала, что министерство зарегистрировало Абдырахманова как лидера партии и новый юридический адрес. У нас что снова президентская форма правления?
Карамушкина обратилась к ведомству с тем, чтобы были обнародованы документы, на основе которых партия получила новую регистрацию.
- Я не понимаю, как так можно относиться к партии, которая сделала вас президентом? - обратилась она к главе государства. - Неужели нельзя было вести диалог с Атамбаевым в правовом русле?.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!