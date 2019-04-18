Официальным лидером СДПК стал Сагынбек Абдырахманов

Минюст зарегистрировал партию с новым руководителем и новым адресом

Министерство юстиции провело перерегистрацию партии СДПК - теперь официальным руководителем «социал-демократов» стал Сагынбек Абдырахманов. Об этом на пленарном заседании ЖК сообщила депутат Ирина Карамушкина.

- Что происходит в нашей стране? - возмутилась она. - Как Минюст смог провести регистрацию людей, которые пришли с улицы? Кто такой Абдырахманов? Я узнала, что министерство зарегистрировало Абдырахманова как лидера партии и новый юридический адрес. У нас что снова президентская форма правления?

Карамушкина обратилась к ведомству с тем, чтобы были обнародованы документы, на основе которых партия получила новую регистрацию.

- Я не понимаю, как так можно относиться к партии, которая сделала вас президентом? - обратилась она к главе государства. - Неужели нельзя было вести диалог с Атамбаевым в правовом русле?.

VESTI.KG

