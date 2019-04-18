Можно ли поверить в то, что правительство поднимет экономику и сможет прокормить народ?

Особенно в последние годы мы все глубже падаем вниз, нежели растем вверх. Так почему мы хвастаемся, из-за каких достижений?

- Будут ли воплощены в жизнь амбициозные планы премьер-министра о развитии экономики или это останется на бумаге, как и прочие обещания?

Жолдош Орозов, общественный деятель: «Не от большого счастья я пошел в табунщики»

- Во многих развитых странах мира правительство работает долго, стабильно, потому что правительство приходит со своей программой и выполняет ее. Другими словами, постепенно воплощают в жизнь то, что обещали. Одним словом, работают для народа. А правительства Кыргызстана недолго работают, потому что нет стабильной программы, а психология пришедших во власть людей заточена под воровство. Поэтому наступает эра тех, кто во власти, их братьев, сватов, тех, кто хорошо дал на лапу. Особенно в последние годы мы все глубже падаем вниз, нежели растем вверх. Так почему мы хвастаемся, из-за каких достижений? Что важное произошло в экономическом, социальном или политическом плане? Почему горстка чиновников едят и пьют за счет полезных ископаемых, ТЭЦ, но в то же время повысили пошлины на импортные товары? Абсурдны надежды Жогорку Кенеша на то, что у нас все будет благополучно при таком правительстве, где стоит атмосфера коррупции, где нет реальной программы и проекта. Власти в ближайшее время не смогут повести вперед Кыргызстан, поверьте на слово.

Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК: «Некоторые представители правительства не могут выполнить свои обязательства»

- Эльвира Жыргалбековна, в ближайшие дни вам и вашим коллегам предстоит дать оценку работе правительства...

- Да, в парламентских комитетах уже звучат первые заявления. Есть много вопросов к кабмину, думаю, их появится достаточно и на пленарном заседании. Особенно с учётом последних событий.

- Что имеете в виду?

- Я, к примеру, говорю об острой ситуации на кыргызско-казахской границе, которая длилась почти две недели.

- На наших границах, и не только с Казахстаном, периодически возникают вопросы, которые критически влияют на работу субъектов экономики, жизнь простых граждан. И всякий раз тут же под огнём оказывается кабмин...

- Увы, такова доля правительства. Общественность не всегда понимает, что конфликтные ситуации в межгосударственных отношениях с наскока, силой не решаются. Да и открыто, на публике они не обсуждаются. Такие переговоры всегда проходят за кулисами, вот там-то надо уметь отстаивать свои позиции и интересы.

- У правительства это получается?

- Считаю, что правительство проявило политическую волю. Вы обратили внимание на заявление о возможном отзыве наших представителей в ЕЭК - Евразийской экономической комиссии? А ведь это очень серьезный политический шаг, что равнозначно отзыву послов в зарубежных государствах. Это означает, что наш кабмин повысил ставки в переговорах и данным заявлением обозначил, что мы выражаем политическое недовольство. Полагаю, с соседями состоялся открытый и важный разговор. Мне понравилось, что ситуация начала нормализовываться через два дня, как и заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на последнем заседании правительства.

- Каждую весну у нас муссируется вопрос об отставке правительства...

- Категорически не приемлю подобные заявления. Люди не успевают адаптироваться к реалиям, команда не успевает приспособиться. Вдумайтесь только: прошло всего 28 лет независимости Кыргызской Республики, а у нас работает уже 30-е правительство. Я недавно посетила Таджикистан. Там мои собеседники выражали недоумение тем, что у нас привычка каждый год менять правительство. А что такое частая смена правительства? Это нестабильность в экономике. Это, по существу, отсутствие гарантий инвесторам со стороны правительства.

- Ваши слова можно понять так, что вопросов к работе правительства в целом у вас нет?

- Вопросы у меня есть по отдельным представителям правительства. К тем, кто, на мой взгляд, да и по мнению моих коллег, не справляются со своими обязанностями. А правительству в целом, в нынешнем составе оно работает всего год, желаю плодотворной работы. Желаю, чтобы кабмин и дальше сохранил стабильность в экономике и обществе. Вообще настала пора показать мировому сообществу, что мы - стабильная страна, что с нами можно сотрудничать, можно в нашу экономику вкладывать инвестиции, не опасаясь политических потрясений.

Самсаалы Четинбаев, общественный деятель:«Это не сказка»

- Конечно, можно поднять экономику, если действовать, опираясь на реальные возможности. Это не сказка. Коррупцию надо искоренить, судебную реформу нужно довести до конца. Наши дела наладятся, если будут приходить инвесторы и не бояться работать, экономика встанет на ноги. А если составлять планы, не соответствующие реальным возможностям, говорить: «Если бы пришел инвестор, если бы отстроили завод», - то никакого результата не будет. Все останется на словах и на бумаге.

Жолдошбек Токоев, журналист: «Если глава правительства будет чист, то и другие побоятся пойти на крупную коррупцию»

- Нужно дать возможность поработать главе правительства М. Абылгазиеву. Чего мы добились, сменяя раз в год, а то и раз в 8 месяцев премьер-министра? Ничего! М. Абылгазиев должен еще поработать над развитием экономики КР. Нужно узнать о делах странны, а потом уже принимать решения. М. Абылгазиев должен довести до конца начатую работу, свой проект. Например, должен закончить реализацию проекта «Тундук», единой информационной базы государственных органов. Это основной вопрос. Есть еще инвестиционные проекты. Например с Россией. Их надо наладить. М. Абылгазиев вызывает доверия, так как много лет работал в государственных органах и не был замешан в коррупции. Если глава правительства чист, то и другие будут бояться заниматься коррупцией. М. Абылгазиев должен сменить неполноценных руководителей в составе правительства. Например, министра образования и науки. Таких в правительстве много. Но вся проблема в коалиции Жогорку Кенеша, которая сформировала правительство.

Тологон Келдибаев, председатель партии «Кыргыз ата»: «У правительства даже на бумаге нет программы, которая бы убедила общественность»

- Правительство со своей нынешней программой неспособно поднять экономику страны. В отчете Жогорку Кенешу говорилось об экономическом росте в 3,5%. Это означает, что в стране не были созданы рабочие места, не были открыты новые предприятия. С таким правительством мы не сможем нарастить казну, не повысим размер зарплаты, не улучшим условия жизни бедного слоя населения. Годовой отчет правительства тому доказательство. У правительства даже на бумаге нет программы, которая бы убедила общественность.

Каныбек Осмоналиев, экс-депутат: «Мы близки к тому, чтобы окончательно растерять независимость»

- По правде, меня это не убедило. Чего нового добилось правительство более чем за год в реальном секторе? Кто знает? Я не знаю! Падение показателя ВВП – неоспоримый факт. Неизвестно, чем занимается Министерство экономики. Панкратов – бедолага, пребывающий в состоянии «ни рыба ни мясо». Не знаю, почему его так балуют. В первую очередь в нынешнем положении экономики виноваты слабые сотрудники Министерства экономики. Наши дела не наладятся, пока мы не возьмем в свои руки реальный сектор экономики – производство. Мы остаемся колонией, которая поставляет сырье в сильные государства! Пришло время проводить жесткий отбор кадров. Президент и премьер должны быстро сменять кадры, привлекать к работе даже тех, кто в оппозиции. Иначе в ближайшее время Кыргызстан столкнется с экономическим коллапсом, обанкротится, лишится независимости!

Темирбек Асанбеков, лидер партии «Мекен Ынтымагы»: «Статистически приукрашенный отчет»

- Премьер-министр постарался тщательно объяснить о том, что национальная экономика сейчас находится в тяжелом положении. Образованные люди видят, что это статистически приукрашенный отчет. Институты власти формально ведут работу, только для того, чтобы сохранить политическую стабильность. Самое страшное – в отсутствии стратегии национальной экономики, которая будет воплощаться в жизнь.

Автор: Чынайым Кутманалиева

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 17.04.2019 / стр. 9