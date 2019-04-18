Осмонбетов: Народ Кыргызстана смог удивить Германию

Президент Сооронбай Жээнбеков 16 апреля встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Глава государства сказал, что в последние годы наблюдается активизация связей на высшем уровне, и отметил важность кыргызско-германского межпарламентского сотрудничества. На эту тему мы взяли интервью в прямом эфире у эксперта по международным вопросам Эдиля Осмонбетова.
- Как подытожена встреча между главами Германии и Кыргызстана?
- Подытожена на гораздо более высоком уровне, нежели мы ожидали. Можно сказать, что этот государственный рабочий визит президента Сооронбая Жээнбекова стал особенным. Почему? Потому что между двумя странами подписаны соглашения на 1 млрд евро. Если провести обзор, то за 28 лет в Кыргызстане ни разу не заключалось соглашение с крупной страной на такую большую сумму. Это показывает, что Германия делает особенный шаг в Кыргызстан.
- Почему Германию из стран Центральной Азии интересует именно Кыргызстан?
- Когда два года назад канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Кыргызстан, она говорила, что мы являемся особенной национальной страной, она почувствовала царящую здесь свободу, убедилась, что мы являемся островком демократии. Теперь делает шаг к бизнес-сотрудничеству. Мы сами видели, что наш президент встречался с президентом, канцлером и председателем парламента Германии. Кроме того, прошёл кыргызско- немецкий бизнес-форум. Из этого можно заключить, что Германия проявляет к нам особое отношение.
- Между Германией и Кыргызстаном подписаны соглашения на сумму 1 млрд евро. Сможем реализовать?
- Конечно сможем. Как сказано выше, за 28 лет деньги приходили только по кредитной системе. И кто их выплачивает? Народ и государство. Поэтому нам нужны прямые инвестиции. Лучше, если прибудут крупные проекты и начнут работать. Ответственны будут они сами, не Кыргызстан. Подписаны меморандумы в сфере бизнеса. Это же хорошо, если тамошние бизнесмены будут совместно работать с нашими и вместе извлекать прибыль.
- Сооронбай Жээнбеков пригласил канцлера Ангелу Меркель приехать в Кыргызстан с официальным рабочим визитом. Может канцлер принять это предложение?
- Ангела Меркель еще не приезжала в Кыргызстан с государственным рабочим визитом. Значит, визит вполне возможен. Если она приедет, для нас откроются хорошие двери. Так, будут созданы возможности для повышения нашего геополитического веса и мы поднимем на высокий уровень отношения между нашими странами.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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