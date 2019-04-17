Экс-омбудсмен обвинил Атамбаева в освобождения Батукаева

Акун утверждает, что за освобождением «вора в законе» якобы стоит экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Турсунбек Акун надеется, что возобновление уголовного дела позволит привлечь к ответственности всех причастных к скандалу с «вором в законе»

Все виновные по делу Азиза Батукаева должны понести наказание. Об этом в беседе с Vesti.kg заявил бывший омбудсмен Турсунбек Акун.

- Если будет возможность вернуть Батукаева в Кыргызстан, я буду только рад, - сказал он. - Ему поставили неправильный диагноз. Он сейчас здравствует. Жертвой этой кампании был только я. Я лишился высокой должности. Батукаева незаконно освободили, да еще и со всеми почестями. Будто не преступника освободили, а самого дорогого человека. Я согласно Конвенции по правам человека говорил о том, что если какой-то из осужденных смертельно болен, то его нужно освободить. Теперь я остался виноватым. Все причастные к освобождению Батукаева должны понести наказание. В том числе и Шамиль Атаханов, который сыграл большую роль в этом вопросе. Судья Жапар Эрматов, который освободил Батукаева, сейчас занимает высокую должность в суде. Вместо того, чтобы снять его с должности и возбудить уголовное дело, его повысили.

Акун утверждает, что за освобождением «вора в законе» якобы стоит экс-президент Алмазбек Атамбаев.

- Это все дело рук Атамбаева, - уверен экс-омбудсмен. - Без его указаний никто не освободил бы Азиза Батукаева. И Атаханову, думаю, дал указание Атамбаев. Я поддерживаю решение генеральной прокуратуры. Тогда еще премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев не принял никаких решений.

Парламентская комиссия передала постановление правительству, а исполнительный орган не выполнил задание. Данному делу нет срока давности. Рано или поздно истина должна восторжествовать. Если кто-то получил деньги, пусть отвечает за это.

Поясним, Откурбек Джамшитов в ходе своего выступления в Жогорку Кенеше сообщил о том, что дело Азиза Батукаева возобновлено. Генпрокурор также отметил, что депутата ЖК, экс-главу ГСИН Зарылбека Рысалиева, как и ранее, допросят в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета.

VESTI.KG