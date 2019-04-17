О каких коррупционерах говорит Азике?

Некоторые политики придумывают что-то, когда о них начинают забывать, очерняют кого-то, чтобы прославить себя.
На прошлой неделе Бекназаров, известный как «бульдозер революции», провел пресс-конференцию, отметил, что на прошедшем курултае властям дали год на выполнение требований, а власть ничего не сделала.
Почему он не подумал о том, что власть не будет считаться с теми, кто давно растерял авторитет? Воспользовалась ими в нужное время и все на этом. Он также высказался по поводу Бабанова, который предстал в образе перелетной птицы – нельзя воспринимать всерьез политических проституток, которые собирают народ за счет денег, чтобы они встретили их.
Интереснее всего то, что Бекназаров обещал скоро озвучить имена коррупционеров. Может он понадеялся, что коррупционеры прибегут к нему, чтобы не попасть в список коррупционеров Азимбека? Азимбек Анаркулович, мы вам советуем перечислять имена тех, кто не является коррупционером, так будет быстрее. В нынешнее время никого не испугать богатырским характером, как во времена Бакиева. Иначе с Раимом-миллионом давно бы что-то случилось. А от постоянного повторения слова «коррупция» [халва] во рту слаще не станет.
Источник: газета «Факты.kg» №15 от 16.04.2019 / стр. 3, gezitter. org
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