Игра Бабанова в приеду – не приеду

Бабанов – политический банкрот.

На президентских выборах 2017 года Омурбек Бабанов проиграл и недавно, 21 марта, поздравляя народ с праздником Нооруз, сообщил о своем возвращении в ближайшее время. Позднее сообщил, что купил билет на 13 апреля, на рейс Москва-Бишкек. В связи с этим сообщалось, что 13 апреля состоится митинг в поддержку Омурбека Бабанова, где примут участие около 10 тысяч человек, в том числе певцы. Чуть позже Омурбек Бабанов сделал заявление, сообщил, что не прилетит в Кыргызстан 13 апреля, попросил отложить митинг в свою поддержку. Это решение Бабанова было воспринято неоднозначно. Одни были раздражены, другие поддержали, мол, правильно поступил.

Алмамбет Шыкмаматов, депутат ЖК:

- Если Омурбек Бабанов чист, то должен был приехать в Кыргызстан, доказать свою правоту по примеру Омурбека Текебаева, в суде, при помощи адвокатов, своих 600 тысяч сторонников. Даже если его посадят. А такую возможность Бабанов упустил. Он продемонстрировал свою трусость и нерешительность, дал возможность власти заработать много очков. Это большая победа для власти. Бабанов – политический банкрот.

Клара Сооронкулова, общественный деятель:

- Поступок Омурбека Бабанова – неуважение к своим избирателям. В первый день говорит одно, а завтра – другое. В социальных сетях многие верят ему. Для достижения своих целей они используют людей в социальных сетях в свою пользу. Народ должен подумать и сделать выводы.

Бейшенбек Бекешов, журналист:

- Как человек, я его хорошо понимаю. Возможно и я принял бы такое же решение. Тем самым он себя защитил. Никто не хочет сидеть в тюрьме. Но если дал слово как политик – он должен сдержать слово. Не нужно было давать пустые обещания. Если бы сейчас приехал – стал бы первым номером. Народ ждет перемен. Перемен они ждали от Бабанова. К сожалению, он изменил свое решение. Наверное на него оказали давление. Видели, что было с его банком и телеканалом. Как человек он поступил правильно, но как политик принял неправильное решение.

Акылбек Сариев, эксперт:

- Наверное, Омурбек Бабанов хотел посмотреть на реакцию власти. По правде говоря, не верилось, что он прилетит. Он принял решение об уходе из политики. Не говорил о том, что займется политикой, если вернется в Кыргызстан. Мы сами подняли шумиху. Возможно приедет 23 апреля и присоединится к митингу. Он теперь знает, какова реакция власти и какова реакция народа.

Кенжебек Бокоев, депутат ЖК:

- После окончания выборов в 2017 году он остановил нас, своих сторонников, пожертвовав своим авторитетом, хотя мы не собирались признавать результаты выборов. Сказал: «Неважно какими путями, но власть избрали. Пускай работают». И на этот раз это повторилось. Он доказал, что превыше всего ставит целостность страны.

Источник: газета «Факты.kg» №15 от 16.04.2019 / стр. 5