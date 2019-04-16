Споры и разногласия есть и в "Республике - Ата Журт" с "Онугуу-Прогрессом"

Политические партии, которые не участвовали в выборах в течение 6 лет, автоматически должны быть ликвидированы.

Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, необходимо внести изменения Закон "О политических партиях".

"Порговый балл в 8% был популистским решением. Необходимо снизить до 5%. Мы поставили заслон исканиям партий. Коалиция большинства в ЖК должна брать ответственность. У нас часты случаи, когда критикуют и сталкивают. Фракция должна рассматривать решения партии. Споры и разногласия есть не только в СДПК, но и в "Республике - Ата Журт", "Онугуу-Прогрессе", - сказал Сариев.

Политик, не испытавший горечь поражения, не почувствует сладость победы, сказал Сариев и добавил, что пойдет на предстоящие парламентские выборы.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org