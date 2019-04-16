Бакыт Торобаев и Аскар Салымбеков решили объединиться?

Бакыт Торобаев и Аскар Салымбеков решили объединиться?

В политической партии "Онугуу-Прогресс" опровергли публикации в СМИ о том, что их лидер, депутат Бакыт Торобаев ведет переговоры об объединении с партией "Эмгек". Об этом редакции VB.KG сообщили представители народного избранника.





По их данным, некоторые журналисты хотят выдать желаемое за действительное.

- Бакыт Эргешович просто на футбол ходил вместе с семьей, и там он сидел рядом с Аскаром Салымбековым. В этом вроде нет ничего предосудительного, но люди почему-то сделали неправильные выводы, - отметили в партии "Онугуу-Прогресс".





Отметим, по данным отечественных СМИ, лидер депутатской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев в связи с предстоящими парламентскими выборами намерен объединиться с Аскаром Салымбековым и его партией "Эмгек".

Партия "Эмгек" уже имеет опыт объединения с другими партиями. Так в 2015 году на последних парламентских выборах она объединилась с партией Адахана Мадумарова "Бутун Кыргызстан". На выборы они вышли под общим названием "Бутун Кыргызстан - Эмгек". Консолидация эта, правда, никаких результатов не дала - в парламент объединение это не попало.



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