Герой Апрельской революции о Бабанове: Только трусу всегда мерещатся «третьи силы»

Экс-кандидату в президенты, передумавшему возвращаться на родину, напомнили народное изречение «Пусть лучше умрет джигит, чем его слово»

Отказ Омурбека Бабанова от возвращения в Кыргызстан лишь подтвердил его символическое поражение в политической игре. Такое мнение о событиях минувшей недели высказал Герой Апрельской революции, общественный деятель Расул Умбеталиев.

Впрочем, предпосылки этого были обозначены заранее, уверен он.

«Главной целью и основным замыслом организаторов «победоносного» возвращения являлась организация крупномасштабных митингов в центре столицы и северных областях республики, - поясняет Умбеталиев. - В случае попыток ареста «главного республиканца» спецподразделениями его намеревались «отбить» массовым количеством митингующих».

Но у представителей действующей власти были другие планы, продолжает общественный деятель. Еще 11 апреля 2019 года президент Сооронбай Жээнбеков на пленарном заседании в Жогорку Кенеше предупредил, что «ультиматумы отдельных политиков не пройдут» и для стабилизации политической обстановки примут меры в соответствии с буквой закона.

«Митинги, намеченные в крупных городах, перенесли с главных площадей в другие места постановлениями районных судов и решениями мэрии, - указал Расул Умбеталиев. – Самого Бабанова в случае его прилета, скорее всего, арестовали бы прямо у трапа самолета на основании возбужденных уголовных дел».

В итоге возвращение не состоялось.

Общественный деятель не сомневается, что партия «Республика» выбрала путь созидания, единства и законности. Но у участника апрельских событий возникли вопросы о тех агитационных мероприятиях во время предвыборной кампании, а также о деятельности Бабанова в бытность вице-премьер-министром и премьер-министром КР.

«В заявлении партии говорится «о готовящихся беспорядках и провокациях со стороны заинтересованных сторон», - цитирует он. – Только трусу и неуверенному в себе человеку всегда мерещатся «третьи темные силы». Надо было не убегать, а тихо и молча возвращаться. У кыргызов есть народное изречение «Пусть лучше умрет джигит, чем его слово». А тут балапан так и не окреп, не выросли крылья».

А раз так, предполагает Умбеталиев, то будущее «Республики», возможно, будет похоже на участь партии власти под руководством бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Vesti.kg