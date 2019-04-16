Сариев: На деле многие вещи решает президент

В последнее время стало звучать много критики в адрес президента Сооронбая Жээнбекова, потому что народ больше надеется на главу государства, у которого срок полномочий дольше, нежели у правительства.

Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, из-за частой смены правительства общество больше опирается на президента, вследствие чего превалирует критика в адрес главы государства.

Сариев высказал критику, что нет подьема экономики, не начинаются крупные инфраструктурные проекты, наоборот, приостановились раннее начатые отдельные проекты.

"За экономику ответственны, начиная от местных властей и заканчивая парламентом и президентом. На деле многое решает президент. Так, ЖК заявил, что поддерживает президента. Коалиция большинства е действует вместе с президентом. Это, с одной стороны, хорошо для обеспечения политической стабильности. Но, во-вторых, парламент при этом теряет свою контрольную функции. Если на вопросы, возникающие в политике, не может ответить правительство, вынужден отвечать президент. Теперь звучит критика, что Жээнбеков вмешивается исполнительную властьи. Заявления последние времени вызвали опасения у отдельных сил. Вследствие этого президент счел правильным обратиться к парламенту", - сказал Сариев.



Источник: maralfm.kg, gezitter.org