Кто отправился вместе с Сооронбаем Жээнбековым в Германию?

Состав делегации официального визита президента КР в ФРГ
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков совершает двухдневный официальный визит в Федеративную Республику Германия.
Ниже состав делегации:
Айдарбеков Чингиз Азаматович — министр иностранных дел Кыргызской Республики;
Сыдыков Данияр Батырович — заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР;
Оторбаев Эринес Мотойович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия;
Алтыбаева Айнуру Тойчиевна — депутат Жогорку Кенеша;
Алтынбеков Айбек Алтынбекович — депутат Жогорку Кенеша;
Жунус уулу Алтынбек — депутат Жогорку Кенеша;
Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна — министр финансов КР;
Панкратов Олег Михайлович — министр экономики КР.
Отдел информационной политики
аппарата президента
VESTI.KG
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