Подробности Политика 15.04.2019 12:45 Просмотров: 7

Кто отправился вместе с Сооронбаем Жээнбековым в Германию?

Состав делегации официального визита президента КР в ФРГ Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков совершает двухдневный официальный визит в Федеративную Республику Германия. Ниже состав делегации: Айдарбеков Чингиз Азаматович — министр иностранных дел Кыргызской Республики; Сыдыков Данияр Батырович — заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР; Оторбаев Эринес Мотойович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия; Алтыбаева Айнуру Тойчиевна — депутат Жогорку Кенеша; Алтынбеков Айбек Алтынбекович — депутат Жогорку Кенеша; Жунус уулу Алтынбек — депутат Жогорку Кенеша; Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна — министр финансов КР; Панкратов Олег Михайлович — министр экономики КР. Отдел информационной политики

аппарата президента



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