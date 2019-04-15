           
Подробности
Политика
Просмотров: 7

Кто отправился вместе с Сооронбаем Жээнбековым в Германию?

Состав делегации официального визита президента КР в ФРГ

 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков совершает двухдневный официальный визит в Федеративную Республику Германия.

 

Ниже состав делегации:

 

Айдарбеков Чингиз Азаматович — министр иностранных дел Кыргызской Республики;

 

Сыдыков Данияр Батырович — заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР;

 

Оторбаев Эринес Мотойович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия;

 

Алтыбаева Айнуру Тойчиевна — депутат Жогорку Кенеша;

 

Алтынбеков Айбек Алтынбекович — депутат Жогорку Кенеша;

 

Жунус уулу Алтынбек — депутат Жогорку Кенеша;

 

Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна — министр финансов КР;

 

Панкратов Олег Михайлович — министр экономики КР.

 

 

 

Отдел информационной политики
аппарата президента
 
VESTI.KG 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить