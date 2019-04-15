Туратбек Мадылбеков: Народ уже не будет верить Бабанову как раньше

Есть мнение, что экс-лидер «РАЖ» в первую очередь думал о себе и своем бизнесе, отменив возвращение на родину.

Ему напомнили о смелости Текебаева и Жапарова

Запрет местных властей на проведение митинга в поддержку Омурбека Бабанова заставил экс-кандидата в президенты передумать возвращаться на родину. Такое мнение в беседе с Vesti.kg выразил политолог Кубат Султанбеков.

- Если посмотреть на политический путь Бабанова, то он очень часто говорил о том, что беспокоится о народе, - сказал Кубат Чирекчиевич. - Но в первую очередь, конечно же, он думает о себе и своем бизнесе. Тем более со стороны властей были проведены проверки в АКБ «Кыргызстан». Скорее всего, это тоже повлияло на решение отложить свое возвращение на родину. Здесь он уже задумался, что его могут привлечь к ответственности. С другой же стороны, он действительно переживал о спокойствии в стране. Все равно нашлись бы люди, которые предприняли бы противоправные действия.

Напомним, накануне запланированного возвращения Бабанова его сторонники заявляли, что в четырех городах страны будут проведены мирный митинги.

Позже сам Омурбек Токтогулович попросил сопартийцев отменить запланированные акции.

- Конечно, можно было его встретить в узком кругу семьи и сопартийцев, - продолжил Султанбеков. - Но организовать многотысячные митинги - было политическим решением, дабы показать, что у Бабанова есть поддержка.

Общественность решение Омурбека Бабанова отложить свой приезд восприняла неоднозначно. Многие граждане расценили поведение экс-кандидата в президенты, как трусость. Между известный политолог Марс Сариев считает, что политик поступил правильно.

- Провокации действительно готовились, - говорит Vesti.kg Марс Осмонкулович. - Митинги в Бишкеке и других городах были очень удобной площадкой для третьих лиц, чтобы дискредитировать власть, воспользовавшись руками Бабанова. Все заметили, что СДПК подозрительно и очень сильно приветствовала, а также посылала сигналы Омурбеку Токтогуловичу, поэтому для них был отличный повод дестабилизировать ситуацию и выставить виноватым Бабанова.

Эксперт подчеркнул, что управлять десятитысячной толпой практически невозможно.

- Стоит отметить еще такой момент, что МВД официально заявило о готовящихся провокациях, - указал Сариев. - Если бы действующая власть в лице Жээнбекова была настроена против Бабанова, то правоохранители не стали бы сообщать это, а, наоборот, поддерживали бы версию того, что он струсил, не патриот и так далее.

По мнению Сариева, Бабанов все же вернется в Кыргызстан в течение месяца и даже будет претендовать на пост премьер-министра.

- Я уверен, что проверки в АКБ «Кыргызстан» - это элементы политической игры, - рассуждает он. - С Бабановым все равно вошли в контакт. Как известно, парламент недавно принял отчет Абылгазиева. При этом критика в его адрес была вялая. Дело в том, что нынешний глава кабмина остался на посту только при поддержке президента. Я думаю, в ближайшие два месяца его все же снимут с должности, а в течение месяца Бабанов появится в Кыргызстане и будет претендовать на пост премьера.

Между тем экс-депутат ЖК Туратбек Мадылбеков, к которому Vesti.kg также обратились за комментарием, убежден, что Бабанов уже потерял доверие своего электората.

- Я общался с людьми, которые планировали встретить на площади Омурбека Бабанова, - говорит бывший парламентарий. - И никто из них не слышал о провокациях. Агрессивного настроя у граждан не было. Все радовались, что экс-депутат вернется, хотели встретить его. Но потом он объявил, что отменил свое возвращение. И я вижу, как сторонники Бабанова завяли словно цветы. Народ поник и уже не будет ему верить как раньше.

Мадылбеков также напомнил, как экс-депутаты Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров показали свой сильных дух и вернулись на роднику, зная, что их ожидает арест.

- Они поступили, как настоящие политики, и приехали, - подчеркнул он. - Бабанову стоило вернуться и доказать свою невиновность, о которой он говорит. Но проверки все же имеют место. Если взять телеканал НТС, то до 2010 года он принадлежал Максиму Бакиеву, после каким-то образом Бабанов вернул себе его, хотя компанию должны были национализировать.

Экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов должен был приехать в Кыргызстан 13 апреля.



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