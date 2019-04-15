Оказывается, устал…

Вчера президент Сооронбай Жээнбеков поспешно пришел в Жогорку Кенеш, сделал обращение к депутатам.

Большинство навострило уши, думая, что речь пойдет о важном вопросе. К сожалению, так не случилось. Все те же пустые угрожающие нападки. Пламенно произнес слова в смысле «я сделаю так, сделаю этак, я не такой, вот так сделаю, вот этак сделаю, надо сделать то, надо сделать это».

Вроде бы сказал «правительство вы поддержите, другого лучшего правительства нет». «Глубоко ошибаются выводящие людей на улицу и ставящие требования, к ним будут приняты меры в рамках закона», - сказал он. Для Жээнбекова ставящие требования, выходящие на митинги люди – не народ? Тогда кто они? Вкратце, он вроде намекнул, что от его власти никто, ничего не должен требовать. Для понимающего человека это означает «не устраивайте мне головную боль митингами-пикетами, а то будете арестованы». Сказал, что парламент не будет распущен, выборы пройдут в свой срок. Также он сказал: «Я пришел не для того, чтобы служить кучке мафии, скрывать их воровство. Я пришел, чтоб служить народу». Интересно, до этого он сотрудничал с названной самим кучкой мафии, благодаря ей стал премьер-министром, президентом, а младший брат был спикером? Если видел, что та кучка мафии делала незаконные дела, почему в свое время не говорил об этом? Почему не бросил должность и не ушел? Следовательно, там был его личный интерес. Кому теперь нужно запоздалое оправдание и похвальба? Из-за этого появляется вопрос: Не сам ли он допускает разделение и раскол народа? Подытоживая, скажем: то, что СДПК осталась у Атамбаева, Мадумаров не обуздал язык и выступает против, приезд Бабанова, митинг «Ата Мекена» 23-го числа - показало сильное ослабление этой власти.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №13 от 12.04.2019/стр.1, gezitter. org