Торобаев: Бабанов готов быть посаженным

В интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев выразил мнение, что политик Омурбек Бабанов готов быть посаженным.

"Приезжать в Кыргызстан или не приезжать – это личное решение Бабанова. Однако ГКНБ заявляет, что вызовет Бабанова на допрос. В такой ситуации Бабанов готов быть посаженным, думаю я. Сейчас не стоит доказывать свою крутизну, а надо идти на диалог. От заявлений "у меня есть народ", "у меня есть сила" развития не будет. Но его могут использовать другие... Никто не должен пострадать, но извне есть лица, намеренные уйти эту власть", - сказал Торобаев.

Он напомнил, что на президентских выборах экс-президент Алмазбек Атамбаев высказал в адрес Бабанова жесткие слова и что уголовные дела на него возбуждено по заказу старой власти. Как отметил Торобаев, помня обо всем этом, вряд ли Бабанов присоединится к Атамбаеву.

Напомним, на экс-лидера парламентской фракции "Республика - Ата Журт" Омурбека Бабанова заведены уголовные дело по статьям "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" и "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя". Основанием для возбуждения уголовных дел стали слова из выступления Бабанова в Он-Адыре "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

Источник: maralfm.kg, gezitter. org