Партия “Республика” обжалует решение суда о запрете проведения встречи с Омурбеком Бабановым на Старой площади

Бишкек, “Саясат.kg”. Партия “Республика” намеревается обжаловать решение суда о запрете митинга на Старой площади, сообщили в штабе политорганизации.

Ниже приводим текст обращения штаба партии к народу:

“Дорогие кыргызстанцы!

Партия «Республика», как и многие кыргызстанцы, с нетерпением ожидает возвращения экс-кандидата в президенты, известного государственного, политического и общественного деятеля Омурбека Бабанова в Кыргызстан. Много сограждан собрались встретить Омурбека Бабанова в аэропорту «Манас». Поскольку аэропорт не поместит всех, мы планировали организовать торжественную встречу Омурбека Бабанова с кыргызстанцами под лозунгом «Единство, справедливость и процветание» на Старой площади Бишкека.

Однако в ответ на наше уведомление в мэрию Бишкека о проведении данной встречи мы получили извещение в Первомайский районный суд, на заседании которого сегодня было вынесено решение о запрете проведения мероприятия на старой площади. Первомайский акимиат сослался на уведомление Министерства здравоохранения КР о проведении 13 апреля на Старой площади мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню здоровья. Нам был предложен альтернативный вариант – сквер имени Горького.

Партия «Республика» считает решение суда несправедливым, поскольку ранее сообщалось, что мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья запланированы до 13.00. Встреча же с Омурбеком Бабановым запланирована с 14.00. Мы намерены обжаловать решение суда”.