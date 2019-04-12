Сооронбай Жээнбеков: Я не давал обещания служить узкому кругу лиц и защищать их

По его словам, имеют место саботаж коррумпированных лиц и противодействие некоторых политических сил.



«Никакой язык ультиматумов не будет принят», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, имеют место саботаж коррумпированных лиц и противодействие некоторых политических сил.

«Коррупционные деяния организованного мафиозного преступного клана нанесли огромный вред нашей стране. Никакой язык ультиматумов не будет принят. Все вопросы будут решаться в правовом поле. Допускают ошибку те, кто думает, что сумеет решить вопрос путем вывода людей на площади и оказания давления на власти», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что не давал обещания служить узкому кругу лиц, защищать их интересы и прикрывать их воровство.

«Никакая клевета ко мне не пристанет. Все мои действия на политической арене не запятнаны нечистыми помыслами и делами», — заключил Сооронбай Жээнбеков.

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