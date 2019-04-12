Сооронбай Жээнбеков: Я не давал обещания служить узкому кругу лиц и защищать их

По его словам, имеют место саботаж коррумпированных лиц и противодействие некоторых политических сил.
«Никакой язык ультиматумов не будет принят», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша президент КР Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, имеют место саботаж коррумпированных лиц и противодействие некоторых политических сил.
«Коррупционные деяния организованного мафиозного преступного клана нанесли огромный вред нашей стране. Никакой язык ультиматумов не будет принят. Все вопросы будут решаться в правовом поле. Допускают ошибку те, кто думает, что сумеет решить вопрос путем вывода людей на площади и оказания давления на власти», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Он добавил, что не давал обещания служить узкому кругу лиц, защищать их интересы и прикрывать их воровство.
«Никакая клевета ко мне не пристанет. Все мои действия на политической арене не запятнаны нечистыми помыслами и делами», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/114570/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!