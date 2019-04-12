Россия предоставила Кыргызстану обещанные 30 млн долларов

Россия в марте предоставила Кыргызстану новый грант в размере $30 млн для поддержания бюджета.

Информация об этом опубликована правительством, пишет издание Economist.kg.

По сообщению кабмина, предоставленная помощь будет направлена на покрытие финансового разрыва в республиканском бюджете, а также использована на строительство социальных объектов и жилья для военнослужащих и выплаты заработной платы в социальной сфере.

Подписание соглашения о предоставлении гранта состоялось в ходе государственного визита в КР президента России Владимира Путина. Подписи под документом поставили министр финансов КР Бактыгуль Жеенбаева и замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.