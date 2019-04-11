Масалиев: Сторонники Атамбаева могут организовать переполох в стране

Сторонники Атамбаева могут организовать переполох в стране



Депутат парламента Исхак Масалиев заявил, что сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева могут организовать переполох в стране. Он обратил внимание, что родное село Атамбаева находится в непосредственной близости от столицы.

«Если гражданин объявляет борьбу властям, они должны задуматься и, по мере возможности, должны попытаться решить его проблемы. Но если борьбу объявляет экс-президент, долларовый миллионер, лидер партии с самой крупной фракцией в парламенте, если он объявляет о планах объединить оппозицию, в обществе сложится совсем другая ситуация. Его родное село, родственники находятся близко к столице, поэтому есть вероятность организации переполоха. Мы все знаем характер экса», — заявил Масалиев с трибуны парламента 10 апреля.

Отметим, 7 апреля на мероприятии в память об апрельской революции экс-президент Атамбаев заявил о возможных митингах.

«Они думают, что Атамбаев сделает революцию. Атамбаев жив, мертв или его застрелят завтра, не это важно. Революцию всегда делает власть. Народу приходится выходить. 7 апреля [2010 года] я в тюрьме сидел. Если народ выступит, то народ – это сель. Поэтому нам приходится обращаться. Поэтому Ирина Карамушкина зачитывает резолюцию митинга, чтобы за два месяца они подумали, иначе мы снова выйдем», — сказал он.

Пресс-служба СДПК распространила резолюцию митинга, в котором говорится: «Через 2 месяца вновь соберемся на митинг и в случае отсутствия реальных результатов организуем более масштабные мероприятия».

Азаттык