Масалиев: Сторонники Атамбаева могут организовать переполох в стране  

Сторонники Атамбаева могут организовать переполох в стране
Депутат парламента Исхак Масалиев заявил, что сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева могут организовать переполох в стране. Он обратил внимание, что родное село Атамбаева находится в непосредственной близости от столицы.
«Если гражданин объявляет борьбу властям, они должны задуматься и, по мере возможности, должны попытаться решить его проблемы. Но если борьбу объявляет экс-президент, долларовый миллионер, лидер партии с самой крупной фракцией в парламенте, если он объявляет о планах объединить оппозицию, в обществе сложится совсем другая ситуация. Его родное село, родственники находятся близко к столице, поэтому есть вероятность организации переполоха. Мы все знаем характер экса», — заявил Масалиев с трибуны парламента 10 апреля.
Отметим, 7 апреля на мероприятии в память об апрельской революции экс-президент Атамбаев заявил о возможных митингах.
«Они думают, что Атамбаев сделает революцию. Атамбаев жив, мертв или его застрелят завтра, не это важно. Революцию всегда делает власть. Народу приходится выходить. 7 апреля [2010 года] я в тюрьме сидел. Если народ выступит, то народ – это сель. Поэтому нам приходится обращаться. Поэтому Ирина Карамушкина зачитывает резолюцию митинга, чтобы за два месяца они подумали, иначе мы снова выйдем», — сказал он.
Пресс-служба СДПК распространила резолюцию митинга, в котором говорится: «Через 2 месяца вновь соберемся на митинг и в случае отсутствия реальных результатов организуем более масштабные мероприятия».
Азаттык
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