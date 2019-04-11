Фарид Ниязов прокомментировал заявление пресс-секретаря Жээнбекова

Экс-руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова ответил на заявление пресс-секретаря президента Толгонай Стамалиевой.

Появление поста Стамалиевой он расценил как «желание оправдать поведение Сооронбая Шариповича» и заявил, что Жээнбеков уже в начале 2016 года был первым в списке потенциальных кандидатов от СДПК на президентские выборы 2017 года.

Ниязов также опроверг, что Атамбаев передал через него Жээнбекову свое наставление, что во время саммита ОДКБ в Минске не следует проводить двусторонние переговоры. По его словам, экс-президент был «очень рад» итогам переговоров Жээнбекова с главой Казахстана и, соответственно урегулированию ситуации на границе.

«А тема предательства, о которой говорит пресс-секретарь президента, в отношениях между ними возникла гораздо позже», — утверждает Фарид Ниязов.

Сегодня 9 апреля пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» пост, в котором ответила на разговоры, которые ведутся в последнее время в отношении Сооронбая Жээнбекова. В своей записи она прояснила, почему возникли разногласия между действующим и нынешним президентами и об обиде экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По словам Стамалиевой, разногласия между Атамбаевым и Жээнбековым начались через шесть дней после инаугурации нового президента. А причиной этого послужила двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на саммите ОДКБ.

«Когда экс-президент принял меня 10 ноября 2017 года как нового руководителя отдела аппарата президента, сделал замечание, что «не стоит в Минске проводить двустороннюю встречу». Делая упор на том, что «не стоит ни перед кем преклонять колени», он делился своим опытом по выстраиванию отношений с главами соседних государств… Позже через главу отдела внешней политики он также передал, что «нет необходимости проводить с кем-либо в Минске двусторонние встречи», – написала Толгонай Стамалиева.

30 ноября 2017 года в рамках саммита ОДКБ в Минске Сооронбай Жээнбеков встретился с Нурсултаном Назарбаевым и обсудил ситуацию на кыргызско-казахской границе.

«Экс-президент эти шаги нового президента постепенно начал расценивать как предательство…», – написала пресс-секретарь главы государства.

Источник: Радио Азаттык