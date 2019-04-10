Об «Ак–Тилеке» тоже говорили

Айдарбеков провел и встречи со своими казахским и таджикским коллегами Бейбутом Атамкуловым и Сироджиддином Мухриддином.

На заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое прошло 5 апреля в Москве, глава МИД КР Чингиз Айдарбеков также принял участие в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и России.



Айдарбеков провел и встречи со своими казахским и таджикским коллегами Бейбутом Атамкуловым и Сироджиддином Мухриддином.



В первом случае обсуждались актуальные вопросы кыргызско–казахстанского сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках ЕАЭС, пути разрешения ситуации, связанной с транзитом товаров (в переводе с дипязыка: явно говорили о задержках кыргызских фур на “Ак–Тилеке — автодорожном”).



Во втором случае речь шла в том числе о мерах, направленных на укрепление добрососедских отношений, в особенности на приграничных территориях обеих республик, вопросы активизации двустороннего торгово–экономического и культурно–гуманитарного взаимодействия.



Министры стран СНГ обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудили состояние и перспективы сотрудничества в рамках СНГ. Большое внимание было уделено вопросам взаимодействия в правоохранительной и культурно–гуманитарной сферах, выработке совместных подходов на ключевых международных площадках. В целях повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, планируется присвоить статус базовой организации СНГ Московскому университету МВД России имени Владимира Кикотя.



К слову, в нем уже не первый год обучаются и кыргызстанские стражи правопорядка. А в целом в университетах системы Министерства внутренних дел России сейчас проходят подготовку более 130 соотечественников, в 2018–м их успешно окончили 23 представителя нашей республики.



Также утверждена программа по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран–партнеров. А одной из ключевых тем повестки дня стала подготовка на постсоветском пространстве к юбилею Великой Победы. Россия разработала образец единой юбилейной медали, посвященной памятной дате, он был представлен министрам иностранных дел.



На итоговой пресс–конференции Сергей Лавров сообщил: “Рассмотрели вопросы, которые связаны, к сожалению, с учащающимися попытками фальсификации и переписывания истории, прежде всего истории Второй мировой войны. Наметили конкретные шаги по дальнейшей работе на данном направлении. Приняли подготовленное Кыргызстаном обращение министров иностранных дел СНГ о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны. Согласовали проект заявления в связи с 80–летием начала Второй мировой войны, который будет вынесен на рассмотрение глав государств”.



Евгений ДЕНИСЕНКО,

"Вечерний Бишкек"