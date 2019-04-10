Дональд Трамп назвал Кыргызстан региональным лидером демократии

Посол Кыргызстана в США Болот Отунбаев вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Посол Болот Отунбаев в своем обращении к американскому президенту подчеркнул, что Кыргызстан рассчитывает на развитие сотрудничества с США и открытие новых горизонтов для кыргызско-американского диалога.





Болот Отунбаев также выразил мнение, что на сегодняшний день созрели все условия для того, чтобы перевести кыргызско-американское взаимодействие на новый уровень и открыть новую страницу в отношениях между двумя странами.

Дональд Трамп особо подчеркнул роль Кыргызстана в качестве регионального лидера в поддержании демократических ценностей, а также отметил, что американская сторона готова работать над общей повесткой и углублением связей между двумя странами.

Мы видим возможности для взаимодействия в целях обеспечения экономического роста и расширения коммерческих связей между нашими странами. Вместе мы можем помочь построению более безопасного, демократичного и процветающего мира.





Напомним, 14 марта на встрече с послами он заявил, что необходимо укрепить сотрудничество с США. Сейчас кыргызская сторона разрабатывает проект нового соглашения о сотрудничестве с США, которое было разорвано в 2016 году.

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