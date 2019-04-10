Экс-депутат ЖК: «Члены коалиции большинства не поддержат инициативу о роспуске»

Эксперт напомнил, что постоянная смена правительства тормозит инвестиционные проекты
Коалиция большинства Жогорку Кенеша вряд ли будет расформирована. Такое мнение в беседе с Vesti.kg выразил экс-депутат парламента Ишенбай Кадырбеков.
Распад правящего альянса приведет к роспуску правительства, что, по мнению Кадырбекова, может быть одной из причин инициативы Исхака Масалиева.
- Сегодня, как таковой, оппозиции нет, поэтому все хотят попасть в коалицию большинства, - отметил Кадырбеков. - Депутаты хотят участвовать в формировании исполнительной власти, рекомендовать своих кадров, чтобы были значимые человеческие ресурсы в будущих выборах. Вряд ли члены парламентского большинства поддержат инициативу, ведь сейчас всем уютно.
Другой бывший парламентарий Алишер Мамасалиев убежден, что создавать новую коалицию большинства сейчас не следует.
- Как мы знаем, в конце апреля будет отчет правительства, и как правило каждый год в это время встает вопрос о возможности смены кабмина, а также коалиции большинства, - сказал Vesti.kg он. - Это стало уже традицией. Но я не сторонник этого, поскольку из-за постоянной смены правительства многие инвестиционные проекты зависают. И я бы воздержался от таких перемен. Особенно сейчас, когда в стране непростая политическая обстановка.
В заключение он добавил, что в Кыргызстане можно было бы ввести мораторий на смену глав министерств иностранных дел, экономики, финансов и образования.
Напомним, сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев призвал коллег создать новую коалицию большинства.
VESTI.KG
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