Камчыбек Ташиев потребовал отставки правительства

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев требует отставки правительства.

Такую позицию он выразил на сегодняшней пресс-конференции.

Как заявил политик, действующее правительство не способно решить проблемы. На вопрос, готов ли он возглавить правительство, Ташиев ответил: "Я готов на любую работу ради народа".

За полтора года власть ничего не сделала, заявил Камчыбек Ташиев.

"Я не в оппозиции, я поддерживал главу государства Сооронбая Жээнбекова и желаю ему успешной деятельности", – сказал экс-депутат.

Источник: govori.tv