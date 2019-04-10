Камчыбек Ташиев потребовал отставки правительства

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев требует отставки правительства.
Такую позицию он выразил на сегодняшней пресс-конференции.
Как заявил политик, действующее правительство не способно решить проблемы. На вопрос, готов ли он возглавить правительство, Ташиев ответил: "Я готов на любую работу ради народа".
За полтора года власть ничего не сделала, заявил Камчыбек Ташиев.
"Я не в оппозиции, я поддерживал главу государства Сооронбая Жээнбекова и желаю ему успешной деятельности", – сказал экс-депутат.
Источник: govori.tv
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