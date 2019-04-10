О. Бабанов: Готов ответить в рамках закона

Никогда нельзя допускать вмешательства внешних сил во внутреннюю политику.
"Как всем нам известно, состоялся визит президента России. Я бы не стал приезжать в Кыргызстан перед его визитом. Никогда нельзя допускать вмешательства внешних сил во внутреннюю политику. После этого происходят сегодняшние разногласия внутри СДПК. Это что касается текущей недели. Я приеду в ближайшие дни, по завершению этой недели. Зачем ГКНБ меня арестовывать, если я приезжаю по своей воле? Приеду, встречусь с родственниками. На допросы тоже пойду. Я всегда готов ответить в рамках закона. Если же будут упорствовать, что посадят, то решение – за сегодняшней властью", – сказал Бабанов.
Напомним, Омурбек Бабанов состязался на прошедших 15 октября 2017 года президентских выборах и занял второе место.
Генеральная прокуратура 4 ноября того же года возбудила уголовное дело на основании "антиконституционных публичных призывов во время предвыборной агитации", материалы были переданы ГКНБ. Также сообщалось о возбуждении на Бабанова уголовного дела по обвинению в "подготовке насильственного захвата власти".
Выехавший из страны Бабанов опроверг эти обвинения, позже сдал депутатский мандат и заявил о своем уходе из политики.
Источник: govori.tv
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