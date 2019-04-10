Кыргызстан является важным участником в ОБСЕ и примером для многих стран региона в деле демократизации общества, - председатель ОБСЕ

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков 9 апреля встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Об этом сообщила пресс-служба ЖК.



Д.Джумабеков поздравил словацкий народ с избранием нового президента страны Зузаны Чапутовой, а также Словакию с председательством в ОБСЕ в текущем году, он также подчеркнул, что в Кыргызстане рады назначению нового посла Словакии Милана Коллара.



Спикер сообщил об усилиях руководства страны по укреплению демократических устоев, института парламентаризма, а также реализации государственных реформ, в том числе через проведение конкурентных и прозрачных выборов. Он отметил, что прошедшие в 2015 и 2017 годах выборы были для Кыргызстана проверкой прочности демократических устоев общества, стали еще одним шагом вперед на пути укрепления и совершенствования демократических принципов в проведении выборов.



«С момента вступления Кыргызстана в ОБСЕ мы придаем важное политическое значение участию в деятельности организации. Кыргызстан стремится создать демократическое правовое государство с устойчивой рыночной экономикой и гражданским обществом. Наша страна также проводит открытую и мирную политику на международном уровне», - сказал Д.Джумабеков.



Спикер заявил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию теплых и дружественных отношений со Словакией и надеется на углубление контактов. Он подчеркнул, что немаловажная роль при этом должна отводиться межпарламентским взаимоотношениям между странами, активизации сотрудничества парламентских рупп дружб для обмена опытом и поиска новых точек соприкосновения.



Д.Джумабеков пригласил спикера парламента Словацкой Республики посетить с официальным визитом Кыргызстан.



В свою очередь М.Лайчак поблагодарил спикера ЖК за теплый прием и отметил, что его визит в КР в качестве действующего председателя ОБСЕ совпал с юбилейной датой – 20-летие деятельности ОБСЕ в Кыргызстане. В этой связи М.Лайчак выразил надежду, что в скором времени завершатся все процедуры по согласованию проекта нового Соглашения между КР и ОБСЕ о деятельности Программного офиса в городе Бишкек.



Он заверил, что в свете предстоящих в 2020 году выборов в Жогорку Кенеш, ОБСЕ продолжит оказывать содействие в совершенствовании избирательного процесса в Кыргызстане.



Председатель ОБСЕ с удовлетворением отметил ратификацию Кыргызской Республикой Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями здоровья, и подчеркнул, что Словакия готова поделиться накопленным опытом в проведении экономических, политических и других государственных реформ, а также борьбы с коррупцией.



Лайчак также отметил, что Кыргызстан является важным участником в ОБСЕ и примером для многих стран региона в деле демократизации общества.



«Найдены точки соприкосновения по многим аспектам сотрудничества, которые полезны как для Кыргызской Республики, так и для самой организации», - заключил М.Лайчак.



(АКИpress)