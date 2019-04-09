Камчыбек Ташиев призвал Жээнбекова и Атамбаева зарыть топор войны ради спокойствия народа

Сегодня, 9 апреля, Камчыбек Ташиев выступил на пресс-конференции, на которой он прокомментировал политическую обстановку в стране.
Политическую обстановку в Кыргызстане он назвал тяжелой. Причиной всех проблем он видит в политической системе, которая не оправдала себя. Он считает, что в Кыргызстане нужно провести конституционную реформу и перейти к парламентской системе.
Также Ташиев призвал Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева прекратить свое противостояние, пока не поздно.
"Я призываю их прекратить политическое противостояние. Народу нужен мир. Если будут негативные последствия, то только народ будет страдать. Тот, кто доведет страну до беспорядков, будет виновным и понесет ответственность", - заметил он.
URL: https://kaktus.media/389641
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!