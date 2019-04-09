Камчыбек Ташиев призвал Жээнбекова и Атамбаева зарыть топор войны ради спокойствия народа

Сегодня, 9 апреля, Камчыбек Ташиев выступил на пресс-конференции, на которой он прокомментировал политическую обстановку в стране.





Политическую обстановку в Кыргызстане он назвал тяжелой. Причиной всех проблем он видит в политической системе, которая не оправдала себя. Он считает, что в Кыргызстане нужно провести конституционную реформу и перейти к парламентской системе.

Также Ташиев призвал Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева прекратить свое противостояние, пока не поздно.

"Я призываю их прекратить политическое противостояние. Народу нужен мир. Если будут негативные последствия, то только народ будет страдать. Тот, кто доведет страну до беспорядков, будет виновным и понесет ответственность", - заметил он.



URL: https://kaktus.media/389641