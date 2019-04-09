Камчыбек Ташиев: "Не прекращается подхалимаж "дежурных" власти, никак не насытятся и не успокоятся"

На своей странице в соцсети политик Камчыбек Ташиев назвал Турсунбека Акуна пройдохой.

"Никак не исправится пройдоха Турсунбек Акун, дал интервью в духе, что "Бабанов и Ташиев собираются захватить власть". Плевать ему на усилия, чтобы был мир. Не прекращается подхалимаж власти со стороны "дежурных", никак не насытятся и не успокоятся. Приносит вреда больше, чем пользы этот человек. Может, напомнить ему про Батукаева?" - написал Камчыбек Ташиев.

Напомним, Камчыбек Ташиев встречался с Омурбеком Бабановым в Москве.

Сообщалось, что на встрече речь шла про возвращение Омурбека Бабанова в Кыргызстан.

По прошествии некоторого времени экс-омбудсмен Турсунбек Акун дал интервью относительно

их встречи.

Источник: fakt.kg