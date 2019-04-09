На своей странице в соцсети политик Камчыбек Ташиев назвал Турсунбека Акуна пройдохой.
"Никак не исправится пройдоха Турсунбек Акун, дал интервью в духе, что "Бабанов и Ташиев собираются захватить власть". Плевать ему на усилия, чтобы был мир. Не прекращается подхалимаж власти со стороны "дежурных", никак не насытятся и не успокоятся. Приносит вреда больше, чем пользы этот человек. Может, напомнить ему про Батукаева?" - написал Камчыбек Ташиев.
Напомним, Камчыбек Ташиев встречался с Омурбеком Бабановым в Москве.
Сообщалось, что на встрече речь шла про возвращение Омурбека Бабанова в Кыргызстан.
По прошествии некоторого времени экс-омбудсмен Турсунбек Акун дал интервью относительно
их встречи.
Источник: fakt.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!