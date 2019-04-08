Ишенбай Кадырбеков, общественный деятель: «Асылбек Жээнбеков сделал правильный шаг, ушел из партии»

Среди общественности начались бурные дискуссии после заявления Асылбека Жээнбекова об уходе из СДПК.

Некоторые посчитали, что теперь он должен сдать депутатский мандат. Другие утверждают, что Жээнбеков с самого начала был активным депутатом, поэтому закон позволяет ему продолжать деятельность во фракции. В связи с этим мы обратились к Ишенбаю Кадырбекову, спросили: «Правильно ли с юридической точки зрения деятельность Жээнбекова в качестве депутата фракции после его ухода из партии?»

– Ишенбай Дуйшенбиевич, Асылбек Жээнбеков официально объявил об уходе из СДПК. Но добавил: «Продолжу депутатскую деятельность внутри фракции». Как это выглядит с точки зрения закона?

– С моральной точки зрения его уход из партии, но продолжение деятельности в рамках фракции может стать причиной для беспокойства. Но с юридической точки это правильно. Речь идет об «избирательном мандате», поэтому закон позволяет ему уйти из партии, но оставаться во фракции. Потому что он не несет ответственности перед партией. Никто не может отозвать его мандат. Это предусмотрено Конституцией. Поэтому вопросы могут возникнуть только с моральной стороны ситуации. Тем не менее, по моему мнению, Асылбек Жээнбеков сделал правильный шаг. Потому что вы знаете лидера партии Атамбаева, после избрания Жээнбекова на пост президента, он выразил свою позицию – попросил его младшего брата уйти с должности депутата. Так как Асылбек Жээнбеков уже поработал спикером, закалился как весомый политик, но не мог найти общий язык с лидером, он правильно поступил, что вышел из партии.

– До этого среди общественности были разговоры о том, что Атамбаева попробуют вытеснить из СДПК. Теперь это не актуально?

– Эта задумка была обречена на провал. Потому что по закону партия остается в руках того, кто владеет уставом, печатью партии, обладает правом подписи. Издавна внутри партий и фракций были оппортунисты. Они будут принимать самостоятельные решения. Но если соберутся делегаты партии, обеспечат кворум, проведут съезд, изберут председателя, предоставят официальную информацию о решении съезда, то оно будет иметь юридическую силу. Неправильно, когда горстка людей собираются и называют себя лидерами. Все правильно должны понимать такие случаи. Подобное будет происходить в живых партиях. Споры между большинством и меньшинством – это закономерное явление. В то же время царит тишина, никакая работа не проделывается в партиях, где нет движения, где есть одно название.

– Легитимно ли то, что на съезде движения «СДПК без Атамбаева» избрали партийным лидером Сагынбека Абдырахманова?

– Нелегитимно. На его руках нет ни устава, ни печати партии.

– А что если им удастся зарегистрироваться в Министерстве юстиции?

– СДПК – давно зарегистрировавшаяся партия. Все знают, сколько она живет. Вопрос не решится объявлением себя лидером СДПК, от этого человек лидером не станет.

Источник: газета «Азия news» №13 от 04.04.2019 / стр. 2