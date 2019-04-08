СДПК угрожает провести митинг, если «Жээнбеков не исправит ошибки»

Часть СДПК, поддерживающая экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила о грядущем митинге.
Выступая на митинге-реквиеме в память о революции 7 апреля 2010 года, социал-демократка Ирина Карамушкина заявила, что митинг проведут если «Жээнбеков не исправит ошибки».
«Через два месяца вновь соберемся на митинг и в случае отсутствия реальных результатов организуем более масштабные мероприятия», — заявила Карамушкина, цитируя резолюцию СДПК.
По словам социал-демократки, сторонники Атамбаева не заинтересованы в противостоянии с президентом Сооронбаем Жээнбековым, но «игнорирование предложений о констуктивном диалоге может привести к точке невозврата».
Среди требований, озвученных Карамушкиной от лица СДПК — открытые суды и соблюдение конституционных норм.
Вероятно под этим СДПК имеет в виду уголовные дела, возбужденные против влиятельных сторонников Алмазбека Атамбаева — экс-премьера Сапара Исакова и экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, и подписанный парламентом законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президента.
Законопроект вступит в силу, если его подпишет президент. С его помощью могут привлечь к ответственности Атамбаева.
«Мы надеемся на то, что президент Жээнбеков найдет в себе силы признать допущенные ошибки и незамедлительно исправить свои ошибки. В противном случае он рискует остаться в истории Кыргызстана президентом, который тянул свою страну назад, в темное прошлое семейно-клановых режимов», — сказала Карамушкина.
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