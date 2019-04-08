Текебаев дал интервью о революции 2010 года. Краткий пересказ

Оппозиционер Омурбек Текебаев дал интервью радио «Азаттык» о революции 2010 года. Пересказываем интервью политика.

О курултаях, которые привели к смене власти. Текебаев рассказал, что оппозиционные политики и партии объеденились еще в 2009 году, а весной 2010 года начали проводить курултаи в регионах. По его словам, они не ставили перед собой цели сменить власть с помощью курултаев. «Ни русские, ни американцы, ни Бакиев, ни оппозиция – никто тогда не знал, что апрельские курултаи 2010 года приведут к смене власти», — сказал он.

О провокациях со стороны Бакиева. Текебаев говорит, что оппозицию предупредили о провокациях со стороны Бакиева, который якобы хотел их задержать «при попытке захвата власти». Текебаева о планах президента Бакиева предупредил Жанторо Сатыбалдиев, который позже станет премьер-министром Кыргызстана. Текебаев утверждает, что рассказал о готовящейся провокации посольствам США и России.

О своем аресте перед революцией. По словам Текебаева, он понял, что его могут арестовать, и попросил жену с детьми остаться у родственников. «Я их отправил к родственникам. Действительно, шестого апреля меня задержали дома. Я был дома один», — рассказывает он.

О том, что все могло пройти мирно. «Если бы власть Бакиева не устроила провокацию, не задерживала бы лидеров оппозиции, то прошли бы очередные курултаи, мы приняли резолюцию и все прошло бы мирно», — говорит Текебаев.

О вине Бакиева. Текебаев говорит, что в гибели людей во время революции виноват Курманбек Бакиев. Также он обвинил второго президента в разжигании гражданской войны и межэтническом конфликте на юге в июне 2010 года. «В результате действий контрреволюционных и реваншистских сил, интриг третьей стороны произошло столкновение на юге», — говорит он.

О связи революций 2005 и 2010 годов. «Революция 2010 года – продолжение революции 2005 года, то есть вторая стадия. Не проведенные в 2005 году реформы были проведены в 2010 году», — говорит Текебаев. Также политик утверждает, что после революции 2010 года государство меньше пострадало — не было самозахватчиков, а мародерство остановили уже на следующее утро.