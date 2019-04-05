Новая группа против действующей власти…

Оставшиеся без должности политики у нас на следующий же день превращаются в оппозиционеров.

Появились разговоры о том, что недовольная нынешней властью группа во главе с Розой Отунбаевой, намерена объединить Омурбека Текебаева, Садыра Жапарова, Омурбека Бабанова, Ахматбека Келдибекова, выступить против президента Сооронбая Жээнбекова.

Источник: газета «Фабула пресс» №10 от 05.04.2019 / стр. 2, gezitter. org