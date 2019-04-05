Новая группа против действующей власти…

Оставшиеся без должности политики у нас на следующий же день превращаются в оппозиционеров.
Появились разговоры о том, что недовольная нынешней властью группа во главе с Розой Отунбаевой, намерена объединить Омурбека Текебаева, Садыра Жапарова, Омурбека Бабанова, Ахматбека Келдибекова, выступить против президента Сооронбая Жээнбекова.
Источник: газета «Фабула пресс» №10 от 05.04.2019 / стр. 2, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!