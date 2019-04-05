Апрельская революция – историческое событие, показавшее волю народа

2 апреля президент Сооронбай Жээнбеков встретился с участниками Народной Апрельской революции 2010 года из общественных организаций, с родственниками пострадавших и погибших в то время.

Глава государства отметил, что Апрельская революция – историческое событие, показавшее стремление народа к свободе и несокрушимую волю в борьбе с семейным правлением. «С целью сохранить навечно имена и светлую память погибших в трагических событиях, готовится Указ о проведении в 2020 году празднования 10-летия Народной Апрельской революции. Создается организационный комитет, начнутся подготовительные работы», - сказал Сооронбай Жээнбеков во время беседы с ними.

Участники встречи поддержали концепцию Указа о проведении 10-летнего празднования Апрельской революции, высказали свои предложения и мнения.

Во встрече участвовали представители общественных организаций: «Мекен Шейиттери», «Эр Теги», «Баатырларга таазим», «Жаркын Элес», «Апрель Баатырлары», «Айкол Ала-Тоо», «Апрель. Элим. Кыргызстан», «Айкол Таза Коом», «Апрель Баатырлар Биримдиги», «Апрель байрагы», «Элдик сакчы», «Элдик кайрат», «Мекен учун», «Орток шамы», а также представители движения народных дружин «Патриот».

Источник: газета «Эркин тоо» №25 от 05.04.2019/стр.2, Gezitter.org