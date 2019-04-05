Парламент Кыргызстана разрешил привлекать экс-президентов к ответственности

Парламент Кыргызстана 4 апреля в третьем чтении одобрил законопроект, предусматривающий механизмы привлечения к ответственности экс-президента.

Авторы документа депутаты Курманкул Зулушев и Исхак Масалиев предлагали исключить из закона «О гарантиях деятельности президента» норму о неприкосновенности экс-главы государства. Но на стадии второго чтения норму решили не исключать, а доработать в части механизмов привлечения к ответственности. В частности, если президент подпишет закон, экс-президент может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его статуса, которого он может лишиться на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора.

Кроме того, согласно статье 11 законопроекта, экс-президент не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии или иным образом участвовать в деятельности политической партии. В случае несоблюдения экс-президентом этих правил по представлению генпрокурора актом президента прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета.

В начале октября 2018 года Конституционная палата признала неконституционность статьи 12 закона «О гарантиях деятельности президента», которая гарантирует абсолютную неприкосновенность экс-президента. Палата решила, что неприкосновенность может быть снята. Но процедура должна быть не менее сложной, чем импичмент.

Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев после революций были лишены этого статуса.