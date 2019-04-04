Сагынбек Абдрахманов: Кандидат новой СДПК должен победить на президентских выборах 2023 года

Новоиспеченный лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов заявил первые цели партии.
— Обновлённая СДПК ставит следующие цели: На парламентских выборах 2020 года минимум 50 депутатских мест, на выборах в местные кенеши 1/3 мест по всех регионах. И, конечно же, на президентских выборах 2023 года победить должен наш кандидат, — объявил Абдрахманов.
Помимо этого новый лидер намерен создать высшую партийную школу СДПК, которая будет призвана выковать новые кадры.
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